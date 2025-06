La inesperada alianza que incomoda a Pepe Navarro y Bertín Osborne

Ivonne Reyes (57 años) ha vuelto a acaparar titulares y esta vez no lo ha hecho sola. La actriz y presentadora ha compartido en sus redes sociales un vídeo que ha llamado poderosamente la atención de sus seguidores y del público en general: su encuentro con Gabriela Guillén (37 años), empresaria estética y madre del hijo menor de Bertín Osborne. Lo que podría haber sido una simple visita a una clínica de belleza ha destapado una relación más profunda entre ambas, marcada por experiencias personales muy similares.

A través de sus historias temporales en Instagram, Ivonne ha mostrado que se ha puesto en manos de Gabriela en su centro de estética, pero el vídeo compartido va más allá de una promoción profesional. «Hola, he vuelto, mira con quién estoy, hola amiga, hola amiga bonita», dice Ivonne desde la camilla mientras recibe un tratamiento, en una actitud desenfadada y cercana. La paraguaya, entre risas, le responde: «Yo le doy maderita, castigándola que no viene a verme». Un intercambio cómplice que muestra la buena sintonía entre ambas y que deja entrever que su vínculo va más allá de lo profesional.

«Mi amiga tiene unas manitas fuertes, ahí donde la veis que tiene una cara dulce, viene a ponerme en forma, operación bikini, esto tenemos que hacerlo todo el año, es salud. Yo lo disfruto a tope. Dúo mad«, continuó Reyes, dejando claro que entre ambas existe algo más que afinidad estética: una amistad consolidada por vivencias en común.

Y es que tanto Ivonne como Gabriela han vivido una exposición mediática notable por sus respectivas maternidades en solitario. La venezolana ha mantenido una dura batalla judicial y mediática durante más de dos décadas con Pepe Navarro, a quien atribuye la paternidad de su hijo Alejandro Reyes, pese a la negativa reiterada del periodista. Hace apenas unos días, Navarro volvió a pronunciarse sobre el asunto en ''¡De viernes!', reafirmando su postura: «La ciencia ha dicho que no es mi hijo. Y a mí me hace gracia que los periodistas nunca mencionen que hay unas pruebas que ha hecho ella en las que se demuestra que no es mi hijo. Y las ha hecho ella. Y nadie lo publica (…) Yo admito que soy el padre judicial, pero otra cosa son los hechos científicos que demuestran que no es hijo mío. Los hechos son los hechos. Y yo soy víctima de esa sentencia«, aseguró el presentador.

Por su parte, Gabriela Guillén también ha vivido momentos difíciles con Bertín Osborne, quien inicialmente negó la paternidad de su hijo. Sin embargo, el cantante y presentador dio un giro a su discurso y hace unos meses reconoció públicamente al pequeño como su hijo. Esta diferencia de actitud con respecto al caso de Ivonne fue precisamente la que Navarro quiso destacar también en ¡De viernes!: «Bertín es un tipo muy responsable, y cuando toma una decisión, lo hace de forma sopesada. Y seguro que lo que ha decidido es porque está muy pensado, muy sopesado, y por tanto es la decisión que él quería».

Las palabras de Navarro, lejos de cerrar capítulos, parecen haber reavivado viejas heridas. Y ahora, con esta inesperada alianza entre Reyes y Guillén, el foco mediático podría volver a colocarse sobre dos historias paralelas que, pese al paso del tiempo y las sentencias judiciales, siguen despertando interés.