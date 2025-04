La hija del músico John Mellencamp dice que su padre ya le ha preparado su entierro en medio de su lucha contra el cáncer

Teddi Mellencamp, hija del legendario músico estadounidense John Mellencamp, vive momentos angustiosos después de anunciar que a sus 43 años posee un cáncer ya en fase 4 y ahora ha vuelto a llenar de preocupación a sus seguidores al confesar en su pódcast que su padre ya le ha preparado su entierro.

John Mellencamp es una de las grandes leyendas de la canción estadounidense. Conoció el éxito internacional con la canción «Jack and Diane» y después desarrolló una carrera ejemplar reivindicada por artistas y amigos de la talla de Bob Dylan o Bruce Springsteen. Ahora vive atormentado por el cáncer que padece su hija, quien ha asegurado que está tratando con su padre su propio entierro en medio de su lucha contra su enfermedad.

Días después de confirmar que su cáncer ya está en etapa 4, Teddi Mellencamp habló sobre la última conversación que tuvo con su progenitor en el último episodio de su pódcast Two T's In A Pod. «Ayer mi padre me llamó 11 veces seguidas. Finalmente, respondí y le dije: 'Estoy en la bañera. Déjame vivir un poco'. Me respondió: 'Solo quiero asegurarme de que estarás en nuestro mausoleo familiar'», relató a sus seguidores.

El mausoleo y sus hijos

La hija del artista contó que le preguntó a su padre si habría suficiente espacio en el mausoleo para sus tres hijos: Slate, de 12 años, Cruz, de 10, y Dove, de 5, a quienes comparte con su exesposo Edwin Arroyave. Solicitó el divorcio de Arroyave, de 47 años, en noviembre de 2024, antes de conocerse su diagnóstico de cáncer en etapa 4. «Me dijo: 'Bueno, estarán los cinco primeros y luego tendremos pequeñas áreas alrededor, y ahí es donde enterrarán a todos'», añadió Teddi, protagonista del reality 'The Real Housewives of Beverly Hills', que permaneció en antena 12 temporadas.

Tras preguntarle si ya debía tomar la decisión, contó que su padre le dijo: «Estás haciendo tu testamento ahora mismo, así que mejor ponlo ahí». Aparentemente, la hija de Jonn Mellencamp se mostró de acuerdo con la petición de su padre y contó que tendría que desplazarse a Indiana, donde vive su progenitor. Bromeó diciendo que grabaría en la lápida la frase «las chicas guapas nunca mueren».

Cerebro y pulmones

En una actualización de su estado adelantada en marzo, Teddi Mellencamp informó que le encontraron más tumores en su cerebro y los pulmones. «Tengo tres tumores más en el cerebro y dos en los pulmones. Todos son consecuencia directa de mi melanoma», compartió en Instagram el 6 de marzo. En los últimos dos años, le extirparon 17 melanomas diferentes.

«Me desperté con muchos mensajes cariñosos. Solo quería darles las gracias. Muchos mensajes sobre lo fuerte que soy. Y debo decirles que algunos días me siento muy fuerte y otros muy triste y sola. Y creo que eso es normal en todos nosotros, y está bien. El cáncer en etapa 4 puede ser aterrador», escribió tras desvelar que se encontraba «muy cansada y agotada» por el tratamiento.

La noticia llegó casi un mes después de que Teddi Mellencamp anunciara el 12 de febrero que los médicos le habían detectado múltiples tumores en el cerebro tras sufrir fuertes y debilitantes dolores de cabeza durante varias semanas. En ese momento, y en una operación de urgencia, le extirparon cuatro tumores grandes en lugar de dos.

Su último mensaje en Instagram ha sido: «A veces estoy tan concentrada en 'ser fuerte' que olvido que tengo derecho a estar triste, llorar y sentirme muy sola. Amo muchísimo a mis hijos, amigos y familia y les estaré eternamente agradecida, pero vaya, hoy es uno de esos días».