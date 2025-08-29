Helene Svedin y Luis Figo desafían los rumores de crisis veraneando junto a la familia

A estas alturas, el matrimonio ya se debe haber acostumbrado a convivir con un constante pitido de oídos. Porque hace meses que se viene hablando de una posible crisis entre Helene Svedin y Luis Figo, nunca confirmada oficialmente, y ahí siguen. Lo último han sido unas fotografías en las que se ve a la pareja junto a sus tres hijas e incluso sus 'yernos', Beltrán Lozano y Luis Osorio, montados todos en un yate y surcando las aguas de la costa portuguesa.

Luis Figo y Helene Svedin están de vacaciones y no han perdonado una buena travesía en yate junto a sus hijas, de nombre Daniela, Martina y Stella. Lo ha relatado el propio exfutbolista en sus redes sociales. Y dicen que el viaje adquiere un significado bastante más profundo si se entiende el contexto. Después de largos meses hablando de crisis matrimonial, las imágenes transmiten armonía y normalidad.

Es más, este viaje llega después de una estancia en Suecia, país de origen de la modelo. Si hay crisis, la están disimulando la mar de bien. Las imágenes que se han visto son las de una familia de lo más unida que hace lo que cualquiera en su situación: pasárselo bien a bordo de un estupendo yate.

Un proyecto juntos

Tampoco hay que irse muy lejos para ver cómo el matrimonio se está esforzando por mostrar lo mejor de una vida en pareja. Así, Luis Figo publicaba el 30 de junio un emotivo gesto en sus redes al compartir imágenes de su boda, celebrada hace casi 25 años, acompañadas de un mensaje de cariño: «Feliz aniversario, Helene. Hace 24 años fue, sin duda, uno de los días más hermosos de mi vida. Mi amor, construimos un proyecto juntos y estoy feliz por cada momento que pasamos juntos. Te admiro con todo mi corazón».

El matrimonio no ha estado solo en su aventura vacacional y junto a ellos también se han embarcado Beltrán Lozano, pareja de Daniela —quien actualmente se encuentra inmersa en la preparación del exigente examen MIR de Medicina—, y Luis Osorio, hijo del duque de Alburquerque y Blanca Suelves, que mantiene una relación con Martina desde hace seis años. No hay mejor manera de dar normalidad a una vida en familia.

El comienzo de la siguiente crisis

Sin embargo, es de prever que en cuanto bajen las aguas se volverá a hablar de crisis entre Luis Figo y Helen Svedin. Y que habrá nuevos gestos que lo desmientan. Pasa cada poco. Sin ir más lejos, a finales de abril volvieron a aparecer comentarios en prensa que hablaban de vida separada de la pareja y de nubarrones de divorcio. Incluso se dijo que estaban viviendo en casas diferentes.

Entonces, Luis Figo y Helen Svedin reaparecieron juntos a golpe de selfi y lo publicaron en sus redes sociales para poner fin -o más bien un punto y seguido- a los rumores de crisis. Se hicieron aquella foto durante un viaje a Palma de Mallorca y aplacaron por unos meses los rumores de presuntas desavenencias y probable separación. Más o menos como ha vuelto a suceder ahora.