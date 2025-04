Gloria Camila releva su verdadera relación con Ana María Aldón y su hermano pequeño

Ana María Aldón está tranquila. Vive alejada del foco mediático, centrada en su familia e inmersa en su tienda de ropa. Después de una época en la que se convirtió en uno de los rostros habituales de Telecinco -y de las portadas de las revistas del corazón-, la de Sanlúcar de Barrameda dejó de aparecer en la pequeña pantalla. Aún así, este viernes se ha vuelto a convertir en noticia después de que Gloria Camila Ortega concediese una entrevista con 'De viernes' para contar los entresijos de su relación.

La joven se remonta a la muerte de su madre, Rocío Jurado -en junio de 2006 por un cáncer de páncreas- momento en el que su viudo, José Ortega Cano «se queda destrozado, en un duelo que le cuesta mucho salir. Ni él mismo sabía por donde tirar».

Poco después Ana María Aldón pasó a formar parte de su familia. «Considero que siempre ha sido una relación buena exceptuando alguna vez que no estaba de acuerdo con todo y también lo ha dicho. Es mi opinión y tengo libertad de expresión y opinión», reconoce Gloria Camila. Y a pesar de que en numerosas ocasiones había tensión entre ellas, «mi padre siempre apaciguaba las cosas». Aunque sin duda su participación en 'Supervivientes' fue un antes y un después: «Tenemos que aceptar de donde somos y quiénes somos. Igual que soy hija de, ella es mujer de o ex mujer de», reprocha.

A día de hoy, la influencer asegura que «con Ana no entablo conversación, no tengo ningún contacto y no tengo por qué hacerlo. Nosotros sí tenemos en cuenta que es la madre de mi hermano y se merece un respeto pero considero que ella no lo ha tenido al mismo nivel». Aunque es la madre de su hermano menor y la respeta, pero parece no se siente del todo cómoda a su lado: «Es una de las personas más maravillosas que hay en mi vida. Yo creo que al final el tiempo pone todo en su lugar. Y, al final, me han dado lo más bonito de la vida que es mi hermano José María», dice en relación al pequeño.