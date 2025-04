La lucha de Chenoa tras salir de 'OT': «Fue muy difícil para las mujeres que teníamos las cosas claras»

Chenoa (49 años) es una de las artistas más reconocidas de nuestro país casi 20 años después de saltar a la fama gracias a la primera edición de 'Operación Triunfo'. Fue en el año 2002 cuando la artista se dio a conocer gracias a su entrada en la Academia, junto a otras grandes estrellas de la Industria de la música de España como Rosa López, David Bisbal o David Bustamante. Su desconocido nombre causó asombro entre el público del programa, aunque lo que muchos no saben es que se trata de un apodo.

Aunque el verdadero nombre de la cantante es María Laura Corradini Falomir, el que figura en su partida de nacimiento, desde sus primeros pasos en el mundo musical, fue conocida bajo el sobrenombre de Chenoa. «Chenoa es el nombre de un poblado de Illinois que está en la Ruta 66, significa paloma o nube blanca. Es de las tribus indias que en ese momento tenían» confesó la artista en el programa 'Tómatelo menos en serio' de Europa FM.

Este año, la artista ha presentado su nuevo single 'La línea del tiempo', una balada pop con la que Chenoa lleva a recorrer su pasado, presente y futuro. Y durante estas semanas, la cantante ha concedido algunas entrevistas como parte de la gira promocional. Una de las más personales ha sido en el programa 'Al cielo con ella', de Henar Álvarez, en la que ha recordado algunos de sus momentos más duros en 'Operación Triunfo'. «No me bajé ni un punto de lo que yo creía que tenía que pelear y eso me pasó factura», ha comenzado diciendo, asegurando que antes la industria no aceptaba que las mujeres tuviesen una opinión propia: «Pues intentado que no te quiten la ilusión de la vida, la ilusión de aprender, porque en mi época de los 2000 fue muy difícil para las mujeres que teníamos las cosas claras», ha añadido en referencia al motivo que le llevó seguir adelante.

Y aunque está feliz y orgullosa de todo lo que ha logrado, no puede evitar sentir cierto mal sabor de boca cuando recuerda los duros momentos que tuvo que superar a lo largo de su carrera artística. «Yo recuerdo mal esa época porque peleé muchísimo y no me bajé ni un punto de lo que yo creía que tenía que pelear, es que no me dio la gana y eso me pasó factura», aunque «reconozco que cuando salí también trabajé el mirar las cosas desde otro prisma. No miraba quién quedó tercero, pero un cuarto puesto era chungo porque ni chicha ni limonada», ha recordado en referencia al tercer puesto que ocupó David Bustamante. «Se asociaba el tener carácter a ser malo y yo me fio más de una tipa que tiene carácter y es amiga porque si no estoy delante me va a defender. En ese punto les chirriaba que yo estuviera segura de mi opinión», ha añadido.