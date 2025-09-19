Venus Williams se casa con Andrea Preti en una boda de ensueño en Ischia

Este viernes, Venus Williams (45 años) dará el 'sí, quiero' a su pareja, Andrea Preti (37 años), con quien sale desde hace un año. El lugar escogido para el enlace es la ilsa de Ischia, frente al golfo Nápoles. Allí, entre acantilados volcánicos y aguas turquesas, la leyenda del tenis y siete veces campeona de Grand Slam sellará su historia de amor con el modelo, ocho años menor que ella, en una ceremonia que ya es considerada una de las bodas más exclusivas de la temporada.

Fue en julio de este año cuando la mayor de las hermanas Williams sorprendió al confirmar su compromiso con el italiano. Lo hizo en una entrevista posterior a su regreso a las canchas. «Ahora estás comprometida. ¿Cómo te ha ayudado Andrea en este regreso? Estás feliz, con una sonrisa en el rostro. Es decir, ¿cuánto ha marcado él en tu vida?». A lo que la estadounidense respondió: «Mi prometido está aquí y me ha animado mucho a seguir jugando».

Ahora, la pareja se casará en el faro de Punta Imperatore, un enclave mágico que se alza sobre un acantilado de 172 metros de altura. El acceso, reservado a un reducido número de invitados, se realiza descendiendo 155 escalones tallados en la roca volcánica, lo que convertirá su llegada en todo un espectáculo.

Según lo planificado, tras la ceremonia civil, los invitados se trasladarán a Lisola, el nuevo templo gastronómico de la isla, inaugurado por el chef con dos estrellas Michelin Nino Di Costanzo junto al maestro pizzero Ivano Veccia. Para la ocasión, será blindado con estrictas medidas de seguridad. Según ha trascendido, el menú será todo un homenaje a la cocina napolitana reinterpretada con un toque contemporáneo: ragú, pescados frescos y postres tradicionales reinventados en clave gourmet.

Por otro lado, con la misma discreción que ha caracterizado su romance, los novios le habrían pedido a sus invitados que mantengan la confidencialidad y del evento, es decir, que no publiquen nada en sus redes sociales por al menos un día, según ha revelado 'La Repubblica'. ¿El motivo? La pareja quiere evitar que se publique algo del enlace en sus redes sociales. De hecho, este jueves se celebró una cena familiar junto al mar, de la cuál tampoco se ha publicado nada en redes.

El romance entre Venus y Andrea Preti salió a la luz en julio de 2024, cuando se dejaron ver juntos en Nerano, en plena costa amalfitana. Desde entonces, la pareja se ha mantenido alejada del foco mediático, aunque su complicidad era evidente en cada aparición. En apenas un año, pasaron del flechazo a la pedida de matrimonio y, finalmente, al esperado enlace.

Con 45 años, Venus Williams escribe un nuevo capítulo personal tras décadas de victorias, lesiones y presiones mediáticas. En tanto, Andrea ha sabido equilibrar su carrera como actor y modelo con proyectos en cine y televisión, consolidándose ahora como el compañero con el que la tenista parece haber encontrado estabilidad.