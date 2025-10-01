Fernando Tejero acusa a María Pombo de romper su amistad con Pablo Castellano solo por ser gay

Otra vez María Pombo y otra vez sus opiniones. Si hace poco fue noticia por decirle a los amantes de los libros que «no sois mejores por leer», ahora ha sido Fernando Tejero quien ha desvelado en el pódcast 'Poco se habla' un suceso bastante desagradable de su vida y ha asegurado que la influencer rompió la amistad del intérprete con Pablo Castellano solo por ser gay.

Es indudable que a la creadora de contenido le gusta el salseo y lleva a las últimas consecuencias aquello de que lo importante –y más en su profesión- es que hablen de uno, aunque sea para mal. A veces ella misma crea la polémica, como cuando confesó que no le gustaba leer y hasta alardeó de ello, y en otras ocasiones llega por lo que se denomina como persona interpuesta. Como ha ocurrido con Fernando Tejero y un relato que deja en pésimo lugar a María Pombo.

La influencer, de 30 años, lleva casada con Pablo Castellano, ocho años mayor, desde hace tiempo y tienen varios hijos en común. Mientras la pareja introduce el debate de si deberían o no irse a vivir fuera de España, cosa que pocos creen, ahora ha salido a la luz el fin de la gran amistad que tenía el marido de María Pombo con Fernando Tejero, de 60 años, quien ha dejado bien claro por qué terminó todo.

El abrupto final de la amistad

'La Razón' ha puesto el contexto al explicar que antes de que Pablo Castellano conociese a María Pombo, el chico tenía una sólida amistad con el popular actor. Se conocieron en un rodaje y surgió una gran conexión. Alguno hasta se aventuró a asegurar que eran «mucho más que amigos», unos rumores que sin embargo no fueron del agrado de la creadora de contenido.

De tal forma que la relación entre Pablo Castellano y Fernando Tejero se terminó de un día para otro sin explicación y sin que se les haya vuelto a ver compartiendo siquiera un café. Sobre esto ha hablado el intérprete en el pódcast de Ana Brito y Xuso Jones, a los que ha confesado que la propia María Pombo pensaba que su actual marido era homosexual.

«Me relacionaron con Pablo Castellano. Estando embarazada María dijeron: 'Finaliza la extraña relación entre Fernando Tejero y Pablo Castellano'», ha recordado el actor. «Daban a entender que habíamos estado liados. Y ella dijo: 'Yo pensaba que Pablo era gay porque amigo de Fernando Tejero'», ha relatado para pasmo de los presentes.

«Es para hacérselo mirar»

«La verdad es que bueno, eso… A Pablo le quiero mucho, pero es para hacérselo mirar», ha opinado el actor, quien ha añadido que gente como María Pombo «no admite que un gay puede tener amigos heterosexuales, o al contrario», y que «es una cosa, por desgracia, educacional».

Sobre este asunto se pronunció la propia María Pombo en televisión hace tres años, cuando concedió una entrevista a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. Este fue su relato exacto: «Rondaba por ahí que Pablo era gay porque era muy amigo de Fernando Tejero. Entonces pues al estar soltero y Fernando Tejero también estaba soltero, se hablaba de que de repente podía tener un amigo que era gay. Yo fui a su perfil y dije, pues es muy guapo, puede ser gay perfectamente. Está fuerte, guapo… Pues dije: 'Bueno, pues es gay seguro, encima me está preguntando por cosas monísimas'».