El dolor de Carla Bruni tras ver en prisión a Nicolas Sarkozy: «Está destrozada», asegura su madre

Como dice la canción, «allá queda llorando la mujer del reo». Y eso es más o menos lo que le está ocurriendo a Carla Bruni después de tener que despedir por una buena temporada a su marido, Nicolas Sarkozy, condenado a cinco ... años de cárcel. «Está destrozada», ha asegura ahora la madre de la modelo.

A Nicolas Sarkozy le cabe el dudoso honor de haberse convertido en el primer expresidente de Francia en cruzar las puertas de una prisión y reflexionar sobre sus actos encerrado en una celda. El martes ingresó en la cárcel parisina de La Santé tras demostrarse un delito de asociación ilícita en el caso que investigaba la financiación de su campaña presidencial de 2007 con dinero del régimen libio de Maumar el Gadafi.

No obstante, tampoco cabe pensar en esas imágenes recurrentes del preso rumiando sus pecados en una celda llena de humedades, sobre un colchón magullado y junto a un retrete sucio. Más que eso, la prensa francesa se está entreteniendo contando cómo vive Sarkozy en prisión. Nada nuevo, por otra parte: privilegios y todo un cuerpo armado de seguridad. Dicen que mantiene dos escoltas armados a su lado durante las 24 horas del día que velan por su integridad física. Nada de asaltos en las letrinas, pues.

La madre habla

Sin embargo, ahora se está contando cómo queda la otra parte, la de la mujer del reo. Y dicen que Carla Bruni está viviendo uno de los peores momentos de su vida. Lo ha corroborado su propia madre, Marisa Borini Bruni Tedeschi, madre de la mencionada, quien ha asegurado que la modelo «está destrozada».

Marisa ha hablado para el tabloide italiano 'La Stampa', donde no ha podido faltar aquello de que «es muy injusto« el encarcelamiento de su yerno. «Una auténtica bomba», lo ha definido la madre de Carla Bruni. «Nicolás tiene unos hijos muy cariñosos que le quieren y le aprecian. Incluso su hijastro Aurélien está muy unido a él», decía.

«Las amenazas son reales»

A pesar de las grandes medidas de seguridad desplegadas alrededor del expresidente francés, Carla Bruni está sufriendo por la integridad de su marido porque cada poco le mandan noticias que hablan de eventuales amenazas de muerte dentro de prisión, lo que tiene a su mujer profundamente angustiada. «Teme que algo pueda pasarle, incluso con tanta seguridad. Las amenazas son reales», ha comentado a 'Le Parisien' un amigo cercano al matrimonio.

Como en tantos otros casos, Carla Bruni está utilizando las redes sociales a modo de terapia y allí cuenta cómo se va encontrando y cómo hace para superar todas las angustias que le vienen cada vez que escucha hablar de su marido y la cárcel. Sin ir más lejos, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde se despidió de Nicolas Sarkozy cuando este fue llevado a prisión. «¿Cómo se las arreglarán los separados cuando sus días estén contados? ¿Cómo se dormirán sin que sus suspiros se mezclen? ¿Cómo lo harán los separados contra el dolor de la ausencia, contra el aburrimiento y el silencio que los desgarra como papel?», es el lírico mensaje que escribió y que todavía se puede leer. Y Carla Bruni mostraba las fotografías de su historia de amor con el ahora reo derramadas por el suelo.