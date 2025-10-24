Suscribete a
El dolor de Carla Bruni tras ver en prisión a Nicolas Sarkozy: «Está destrozada», asegura su madre

El expresidente francés ingresó el martes en la cárcel de la Santé tras ser condenado a cinco años por asociación ilícita

Su mujer está viviendo uno de los peores momentos de su vida, ha asegurado Marisa Borini Bruni Tedeschi

La emotiva despedida de Carla Bruni a Nicolas Sarkozy antes de que el expresidente entre en prisión

Carla Bruni, en su despedida de Sarkozy. GTRES

A.B. Buendía

Como dice la canción, «allá queda llorando la mujer del reo». Y eso es más o menos lo que le está ocurriendo a Carla Bruni después de tener que despedir por una buena temporada a su marido, Nicolas Sarkozy, condenado a cinco ... años de cárcel. «Está destrozada», ha asegura ahora la madre de la modelo.

