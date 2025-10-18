Suscribete a
Carla Bruni, de las pasarelas y la poligamia a la cárcel de La Santé

Su marido, Nicolas Sarkozy, entrará en prisión el próximo martes día 21 para cumplir una pena de cinco años

Carla Bruni
Carla Bruni GTRES
Juan Pedro Quiñonero

Instalada en Francia en 1975, cuando tenía ocho años, acompañando a su familia, que huía de la Italia víctima del terrorismo de las Brigadas Rojas, tuvo una educación muy selecta. Carla Bruni estudió música, artes, literatura, pero se convirtió antes de los veinte años ... en modelo, 'top model', maniquí, trabajando para los más grandes modistos franceses e italianos, norteamericanos, Ralph Lauren, Chanel, Dior, Versace, Guess, Givenchy, Paco Rabanne, Sonia Rykiel, Christian Lacroix, Karl Lagerfeld, John Galliano, Yves Saint Laurent, Shiatzy Chen, Georges Rech.

