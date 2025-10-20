Suscribete a
La emotiva despedida de Carla Bruni a Nicolas Sarkozy antes de que el expresidente entre en prisión

Le ha dedicado una publicación en Instagram con un vídeo y una canción de la propia Bruni

Sarkozy, condenado a cinco años de cárcel por la financiación de Gadafi en su campaña presidencial en 2007

La publicación de Carla Bruni Instagram

Cuando Carla Bruni y Nicolas Sarkozy se conocieron en noviembre de 2007 y confirmaron su relación, nadie podía imaginar que se convertirían en una pareja estable con casi dos décadas de duración hasta la fecha. Ni siquiera su boda seis meses después de ese ... primer encuentro hacía sospechar la solidez de su matrimonio.

