La emotiva despedida de Carla Bruni a Nicolas Sarkozy antes de que el expresidente entre en prisión

Cuando Carla Bruni y Nicolas Sarkozy se conocieron en noviembre de 2007 y confirmaron su relación, nadie podía imaginar que se convertirían en una pareja estable con casi dos décadas de duración hasta la fecha. Ni siquiera su boda seis meses después de ese ... primer encuentro hacía sospechar la solidez de su matrimonio.

Ahora, en una muestra más de la unión entre ambos, la cantante ha compartido una publicación en su cuenta de Instagram para despedirse del exdirigente francés antes de su ingreso en prisión este martes tras su condena a cinco años por por la financiación de Gadafi en su campaña presidencial en 2007.

La también actriz ha publicado un vídeo con varias fotografías familiares en las que aparecen Sarkozy y ella, entre otros, con una canción de la propia Bruni de fondo: 'Les séparés' ('Los separados', en español).

«¿Cómo lo harán los separados cuando sus días estén contados? ¿Cómo se dormirán sin que se mezclen sus suspiros? ¿Cómo lo harán los separados contra el dolor de la ausencia, contra el aburrimiento y el silencio que los desgarra como papel?», dice la letra de la canción.

Apenas un día después de esta tierna despedida, la exmodelo compartió una fotografía de la hija que tiene en común con el expresidente para felicitar el cumpleaños a la joven y acompañaba la imagen de un texto con alusiones a la entrada en prisión de Sarkozy.

«Feliz cumpleaños a la hija más maravillosa. Esta vez no es un cumpleaños fácil, pero eres tan fuerte y valiente. Gracias por existir, mi amor. Es un placer ser tu madre», escribía la cantante en su cuenta de la red social, un par de días antes de que su marido y padre de la menor ingrese en la cárcel.