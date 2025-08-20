Desvelan las causas de la muerte de actor de 'Lilo & Stitch'

El pasado 12 de junio la noticia de la muerte de David Hekili Bell, de 46 años, conmovió a los fanáticos de 'Lilo & Stitch'. La hermana del 'Big Hawaiian Dude', que interpretó un papel breve que formaba parte de un chiste recurrente en la película, publicó un comunicado en el que se refiere a él como un hombre generoso, talentoso, gracioso y brillante.

En la publicación de Instagram, la joven señala: «A David le encantaba ser actor, hacer doblajes y pasar tiempo viajando como embajador de Kona Brew... La industria cinematográfica y el mundo del entretenimiento le apasionaban, y a mí me encantaba que disfrutara de las artes».

A pesar del emotivo mensaje, entre sus palabras no se puede leer la causa de la muerte ni las circunstancias en que ocurrió. Fue hasta el pasado 19 de agosto (dos meses después del suceso), que el Departamento de Policía de Hawái emitió el informe de la autopsia en el que se revelan cuatro «diagnósticos patológicos», entre ellos: insuficiencia respiratoria aguda, sepsis, cardiopatía hipertensiva/aterosclerótica y obesidad mórbida.

Según el Ministerio de Sanidad de España, la sepsis es una respuesta desregulada del organismo a una infección que puede causar daño orgánico potencialmente mortal. Se produce cuando la respuesta del cuerpo a una infección daña sus propios tejidos y órganos, pudiendo llevar a un fallo de varios órganos y, en casos graves, al 'shock' séptico.

La aterosclerosis, según el Manual MSD, es la forma más frecuente de arteriosclerosis, que es un término general que incluye varios trastornos responsables del engrosamiento y la pérdida de elasticidad de las paredes arteriales. También es la forma más grave y clínicamente relevante, porque causa enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular.

La autopsia, obtenida en exclusiva por la revista People, además reveló que David padecía dermatitis por estasis (una afección cutánea causada por la mala circulación sanguínea en las piernas) y edema (hinchazón que se produce cuando se acumula líquido en los tejidos de las extremidades inferiores). En el papel se indica también que Bell «se quejó de dificultad para respirar», antes de su muerte.

Jalene, hermana de David también recordó en la publicación la emoción con la que el hombre compartió el gran estreno de la franquicia: «Él lo planeó con antelación y compró las mejores entradas para que fuéramos todos juntos al estreno en Kapolei».

David amaba la industria del cine y siempre andaba en busca de oportunidades para interpretar papeles pequeños, pero de gran impacto y, además de Lilo & Stitch, apareció en los 'remakes' de las series ambientadas en Hawái: 'Hawaii Five-0' y 'Magnum P.I.', así como en anuncios de Kona Brewing.

