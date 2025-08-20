Asesinan a tiros en un garaje al cantante mexicano Ernesto Barajas, de Enigma Norteño y estrella de los narcocorridos

México se vio sacudido por un nuevo acto violento al confirmarse la muerte del cantante, productor y director musical Ernesto Baraja, del popular grupo Enigma Norteño, después de que la estrella de los narcocorridos fuera abatida a tiros en un garaje por dos motoristas cuando permanecía sentado en su furgoneta con un acompañante que también resultó muerto, según informó la fiscalía estatal de Jalisco.

El cantante y su acompañante murieron al instante tras el ataque de dos personas que iban en moto y que «abrieron fuego indiscriminado contra su vehículo», contó la fiscalía. Una mujer que transitaba por la zona también resultó herida de gravedad.

El área fue inmediatamente acordonada y tanto la fiscalía como los peritos forenses han recogido evidencias para comenzar las investigaciones que resulten en la detención de los autores del crimen. Por el momento, no se sabe la identidad de los pistoleros, a la espera de conocer el desarrollo de las pesquisas.

Una estrella con millón y medio de seguidores en redes

Nada más confirmarse el suceso, la cuenta de Instagram de Ernesto se llenó de sentidos mensajes de los fans de Ernesto Baraja. «No puedo creerlo», «Vuela alto querido Ernesto», «Gracias por las buenas canciones que nos dejas» o «Un abrazo hasta el cielo» fueron algunos de ellos. En su última entrada, del 14 de agosto, presentaba su nueva canción, titulada 'Hello Kitty'.

Enigma Norteño posee más de cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify y desde su fundación, hace más de 20 años, fue un grupo de enorme popularidad en el país entre los fans de los narcocorridos, un subgénero musical mexicano que cuenta historias relacionadas con el narcotráfico, los capos y sicarios, sus figuras y sus logros o pérdidas. Se dice que en ocasiones son utilizados por los propios narcos para enviar mensajes codificados.

En agosto de 2023, Ernesto Barajas se vio obligado a cancelar uno de sus conciertos en la Baja California tras recibir amenazas a cuenta de su supuesta amistad con miembros del cartel de Sinaloa. A través de una manta, el cantante recibió el siguiente mensaje: «Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, deja de sentirte protegido por las hermanas Aquiles y Rana, aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera. La Baja tiene dueño. Atte CJNG».

El músico aseguró que tuvo algún contacto con el Chapo de Sinaloa, pero que se limitó a un saludo cordial y también reveló que siempre había tenido cuidado de «no ofender a otros bandos» con su música para evitar conflictos con los personajes que le encargan narcocorridos.

Contactos con organizaciones criminales

Ahora las autoridades de Jalisco intentan aclarar si su asesinato tiene que ver con un enfrentamiento entre bandas. Se da la circunstancia de que la prensa mexicana difundió hace un par de semanas la posibilidad de que Ernesto Barajas abandonara la música debido a una enfermedad congénita del corazón que padecía.

Ernesto Barajas nació en Culiacán, Sinaloa, y firmó éxitos como 'Mayito Gordo', 'Los lujos del R', 'Quemándose un Gallito (El Rambo)', 'Chavo Félix' o 'El Ondeado'. En repetidas ocasiones, había mencionado que no tenía ningún nexo con organizaciones criminales, aunque sí reconoció que diversos grupos habían contactado con él para que compusiera alguno de sus corridos.

A través de su cuenta de Instagram, Ernesto Barajas compartía para su millón y medio de seguidores diversas fotografías junto a su pareja e hijos, además del lujoso tren de vida que llevaba e imágenes y vídeos de sus conciertos y canciones.

Más temas:

Asesinatos

Música

Mexico