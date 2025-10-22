Suscribete a
El cambio de la 'influencer' Marina Yers: de OnlyFans a convertirse al Islam

La joven tiene 1,3 millones de seguidores en Instagram y más de 300.000 en Tik Tok, pero ha creado una nueva cuenta para hablar de su conversión religiosa

Marina Yers, con hiyab
Marina Yers se ha hecho viral en multitud de ocasiones. Una de ellas fue cuando, por ejemplo, aseguró que el agua mineral deshidrata; negó el covid en plena pandemia, dijo que le encantaba vomitar y hasta 2023 tenía abierta una cuenta de OnlyFans. ... En 2024 reapareció tras un tiempo ajena a las redes sociales y admitió en una entrevista que tuvo «tres brotes psicóticos y dos hospitalizaciones» tras consumir marihuana y sustancias alucinógenas, entre las que incluía la ayahuasca, y que estuvo ingresada en un centro psiquiátrico.

