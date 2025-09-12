Emma Heming pensó en el divorcio antes de conocer el diagnóstico de Bruce Willis: «Sentí que mi matrimonio se estaba desmoronando»

La mujer de Bruce Willis, Emma Heming, ha reconocido que, antes de conocer el diagnóstico de demenecia frontotemporal del actor, llegó a plantearse seriamente la posibilidad de divorciarse. «Sentí que mi matrimonio se estaba desmoronando», confesó la modelo británica en entrevista con 'Vanity Fair'. «Me preguntaba: '¿Qué pasa? Esta no es la persona con la que me casé. Hay algo que no encaja'», añadió, recordando la angustia que vivió los días previos a conocer la verdad.

Según su testimonio, Emma comenzó a notar cambios en la personalidad y en el comportamiento de su marido: silencios inesperados, pausas en sus frases, olvidos que no tenían explicación y una distancia emocional que los separaba poco a poco. «Las conversaciones ya no cuadraban del todo y nuestra relación empezó a cambiar. Pensé que era algo que yo estaba haciendo en nuestro matrimonio que ya no funcionaba. Es como si te dieras cabezazos contra la pared», explicó.

Incluso llegó a temer que Bruce hubiera dejado de quererla. «Era muy confuso saber dónde terminaba él y dónde comenzaba la enfermedad. La demencia no grita, susurra», confesó en 'People'.

Sin embargo, en marzo de 2022 se confirmó que Willis padecía afasia, un trastorno del lenguaje que afectaba a su capacidad de comunicarse. Meses después, los médicos dieron con la causa real: demencia frontotemporal. «Sentí alivio al comprender que no era mi esposo, era que esta enfermedad le estaba robando partes del cerebro. Al oír eso, me ablandé», reconoció la modelo.

Con el diagnóstico en mano, las piezas empezaron a encajar. «He escuchado a muchas otras parejas que han pasado por esto y que simplemente no pueden entenderlo. Piensan que es un problema matrimonial, pero en realidad es un síntoma de una enfermedad», aseguró.

GTRES

Su historia de amor

Heming y Willis se casaron en marzo de 2009 y renovaron sus votos diez años después en una íntima ceremonia a la que asistieron no solo sus hijas en común, Mabel y Evelyn, sino también las tres hijas mayores del actor junto a Demi Moore. Esa unión familiar ha sido clave en la lucha contra la enfermedad.

Hoy, Emma continúa siendo el gran sostén del actor, que recientemente tuvo que ser trasladado a un centro especializado donde recibe cuidados médicos permanentes. «Voy al menos dos veces al día para el desayuno y la cena. Es nuestra segunda casa, así que las niñas tienen sus cosas allí», explicó.

Movida por su experiencia, Heming publicó el pasado 9 de septiembre 'El viaje inesperado', un libro en el que relata cómo afrontó la transformación de su vida al convertirse en cuidadora de un ser querido sin apenas información ni recursos. «Es un testimonio de que este proceso, por doloroso que sea, puede sobrellevarse con esperanza, amor y resiliencia», describe.

Lejos de los focos de Hollywood y de la fama que siempre acompañó a Bruce Willis, Emma Heming ha demostrado que su compromiso va más allá de los votos matrimoniales. Aunque en el pasado pensó en separarse, hoy se ha convertido en la voz, la fuerza y el refugio de un hombre que marcó la historia del cine de acción y que ahora libra su batalla más dura.