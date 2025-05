Al descubierto los requisitos que debe cumplir Isabel Pantoja para reconciliarse con su hija

En los últimos días, han saltado las alarmas sobre el estado de salud de Isabel Pantoja. Tanto que se ha visto obligada a emitir un comunicado asegurando que estudia tomar acciones legales contra los que divulguen informaciones que conciernen a su esfera privada y que pueden perjudicarle profesionalmente. Concretamente, ha pedido a sus representantes legales «el estudio y evaluación del ejercicio de acciones en restitución de su honor e intimidad y la compensación de los daños y perjuicios que se les han causado». Así, con el escrito, ha querido recalcar que su gira sigue en marcha y que no se ha cancelado.

Lo que sí es cierto es que la relación con sus hijos sigue siendo nula. Y eso que Anabel Pantoja intentó que hubiera un acercamiento entre las partes. Pero no ha sido hasta ahora cuando Isa Pantoja ha dado un paso al frente para explicar el motivo por el que no se habla con su madre y las condiciones que tienen que darse para que se revoque la situación. La joven siempre ha dicho que Isabel Pantoja es muy importante en su vida y que le gustaría tener buena sintonía con ella para que la cantante, también, pueda disfrutar de su nieto. De este modo, ha asegurado que «bastaría con que me llamase o alguien me dijese que quiere hablar conmigo». Así de simple.

Isa Pantoja tiene claro que no es ella la que debe dar ese primer paso para la reconciliación puesto que fue la intérprete de 'Marinero de luces' la que decidió alejarse de ella. Prueba de ello es que ni si quiera fue a su boda con Asraf Beno el pasado octubre. «Es ella la que no se quiere poner en contacto conmigo. Yo he estado en los momentos importantes, pero es verdad que yo estoy donde me dejan estar. Cuando mi madre me llame voy, mientras tanto me quedo con mi familia», ha sentenciado la hija dejando en manos de la tonadillera el hecho de que pueda haber un acercamiento entre ellas.

Testimonio de Kiko Rivera

La hermana de Kiko Rivera ha querido compartir con la audiencia la razón por la que Isabel Pantoja determinó alejarse de ella: «Fue a raíz del testimonio de mi hermano en el programa 'Cantora, la herencia envenenada', cuando no hubo marcha atrás. En ese momento se encerró, no solo conmigo, y solo nos vimos con la muerte de mi abuela». Una decisión que no entiende y que espera que se solucione lo antes posible para que ella y su hijo puedan disfrutar de su figura y presencia en el día a día.