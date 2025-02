Cristina Pedroche desvela su tristeza en su 36 cumpleaños: «Sentía que no había motivos para soplar las velas»

Desde que anunciase su inesperado embarazo junto a su marido el chef Dabiz Muñoz, Cristina Pedroche ha hecho partícipes a sus seguidores en redes sociales de todo lo que le inquietaba en su proceso. Hablar del miedo que atravesaba o de la preocupación que le suscitaba ser madre primeriza, momento para el que ha estado preparándose y formándose para dar lo mejor de sí misma, delante de sus 'followers' le ha servido a la presentadora para sincerarse en público y mostrar su lado más sensible. Pedroche siempre ha sido criticada en redes sociales por los contenidos que publica y en los que se muestra sin vergüenza, así como por sus sonadas posturas ante determinadas creencias del embarazo. Y haga lo que haga, su relevancia provoca que sus 'posts' se llenen de comentarios buenos y malos.

A finales de octubre, Cristina la volvía a liar en redes sociales al compartir una fotografía junto a su marido en la que este aparecía posando sus dos manos en su pecho. «Gracias por sostenerme siempre... de todas las maneras posibles. Te amamos», escribía la televisiva a su pareja antes de desatar el aluvión de críticas por mostrarse sin pudor e irónica. «La libertad de tener una pareja a la que no le importa lo que piensen los demás», salía a defenderles un usuario con un mensaje como los que siempre Pedroche ha agradecido recibir.

Ha sido en las últimas horas cuando más ha recibido comentarios de este tipo. En un momento de encarar la recta final de los preparativos de las Campanadas 2024, para las que la presentadora ya ha estado soltando algunas píldoras del estilismo que tiene preparado, ha vivido uno de los episodios más tristes de esta etapa como madre. Tal y como ha compartido en su perfil personal de Instagram, la presentadora ha querido recordar que hace unas semanas fue su cumpleaños. Pero lo que puede ser un día de felicidad e ilusión, la situación personal que atravesó en su aniversario empañó hasta el momento de soplar las velas.

Aniversario en familia

El pasado 30 de octubre, Cristina Pedroche cumplió 36 años pero, para la sorpresa de todos sus seguidores que conocen la fecha, la televisiva no quiso subir nada a sus redes sociales de este especial día. Ayer, casi tres semanas después de cumplir años, Pedroche ha compartido en Instagram la galería de fotografías que se sacó con su familia ese día y ha explicado la emotiva razón de por qué no compartió con sus seguidores su 36 cumpleaños. «El 30 de octubre fue mi cumpleaños, cumplía 36 años y era algo para celebrar. Pero ese día no me encontraba muy bien, sentía que no había motivos para soplar las velas, que para nada era mi día y que no era necesario ni una tarta ni regalos», comenzó explicando en la reciente publicación. En ella puede verse a Pedroche con su hija Laia en brazos delante de un pastel de chocolate que no entraba en sus planes.

«Mis padres y marido me obligaron, me trajeron la tarta con las velas y la verdad es que ahora no puedo estar más agradecida. Aunque ese día quizás no lo disfruté como debería, en este momento veo las fotos y lloro de emoción», expresó que no se sentía con apenas fuerzas para celebrar su día, pero que estar junto a «Pitaya» (Laia) solo le hace sentirse feliz. «Subo ahora las fotos para recordarme lo afortunada que soy y que siempre, siempre, siempre hay que dar las gracias», ha dicho a modo de conclusión de sus palabras de sinceridad en las que no ha querido dar más detalles del motivo por el que le ha podido la tristeza. Enseguida, sus seguidores no han podido evitar hacer especulaciones acerca de lo que ha provocado que Cristina Pedroche haya pasado uno de sus peores cumpleaños. Una posible depresión posparto o la situación que en esos días vivía Valencia con la DANA han podido influir en el estado de ánimo de la presentadora, que también ha recibido muchos mensajes cariñosos de sus compañeros y amigos de profesión para demostrarle que tiene su apoyo.