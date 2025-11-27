Suscribete a
El exministro tiene que ingresar en la prisión de Soto del Real
Congreso
¿Qué pasa ahora con el escaño de Ábalos?

Condena a los productores del documental de Rocío Carrasco por revelar el episodio de maltrato de Rocío Flores cuando era menor

Óscar Cornejo y Adrián Madrid han sido condenados a dos años de cárcel y otros dos de inhabilitación, además de 200.000 euros de multa

Rocío Flores sale al borde del llanto del cara a cara con su madre, Rocío Carrasco, tras 13 años sin verse

Rocío Flores a su entrada en la Audiencia Provincial el pasado mes de junio
Rocío Flores a su entrada en la Audiencia Provincial el pasado mes de junio
Marina Ortiz Cortés

Marina Ortiz Cortés

Óscar Cornejo y Adrián Madrid, dueños de la extinta La fábrica de la tele y actuales propietarios de La Osa Producciones, han sido condenados a dos años de cárcel, 200.000 euros de multa y otros dos años de inhabilitación como autores «criminalmente ... responsables» de un delito de de revelación de secretos.

