Óscar Cornejo y Adrián Madrid, dueños de la extinta La fábrica de la tele y actuales propietarios de La Osa Producciones, han sido condenados a dos años de cárcel, 200.000 euros de multa y otros dos años de inhabilitación como autores «criminalmente ... responsables» de un delito de de revelación de secretos.

Los creadores de 'Sálvame' o 'No somos nadie' en Ten y de los programas de TVE 'Malas lenguas' y 'Directo al grano' han sido considerados culpables por desvelar una sentencia de cuando Rocío Flores era menor. Concretamente, en el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', cuando se explicó el episodio acontecido entre Rocío Carrasco y su hija, el incidente que dinamitó su relación.

Según la sentencia, los documentos que se emitieron en televisión «contenían datos de la vida y de la intimidad de Rocío Flores Carrasco», situaciones que sucedieron cuando «era menor de edad» y cuyos datos «fueron difundidos sin su consentimiento ni autorización».

Señala además que el «daño moral sufrido» por Rocío Flores es «evidente» puesto que se revelaron datos, documentos e información incluidos en un «procedimiento judicial de menores, que gozan de especial protección, por ser datos de carácter reservado».

Y se hace referencia a los datos de audiencia del programa. «Es decir, se ha estigmatizado a la perjudicada por un suceso aislado cuando era menor de edad», indica el documento legal, que considera que «su personalidad no estaba desarrollada, en plena adolescencia». E indica que el espacio televisivo vulneró «su honor, su intimidad, su propia imagen, y obstaculizando su derecho a la reinserción social. Es incuestionable que esa angustia, ese sufrimiento debe ser resarcido», añade.

Rocío Flores demandó a Óscar Cornejo y Adrián Madrid después de la emisión del capítulo en 2021, y aunque el juzgado de instrucción archivó la denuncia en un primer momento, su abogado la recurrió. Ha sido la Sección nº 29 de la Audiencia Provincial de Madrid la que ha considerado continuar con el proceso y ha condenado este jueves a los dos productores.