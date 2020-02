El historial delictivo de Rocío Flores por el que fue «desheredada» Una gran herencia correspondiente, sobre todo, al gran patrimonio de la desaparecida Rocío Jurado

Hace precisamente una semana, «Vanitatis» sacaba a la luz algo que Rocío Carrasco siempre quiso ocultar para proteger a su hija, Rocío Flores: la sentencia judicial sobre el suceso que enfrentó a madre e hija el viernes 27 de julio del año 2012 en la urbanización Valdelagua, en Madrid, y que supondría el comienzo de un distanciamiento por el que llevan sin hablarse cerca de ocho años.

«Encontrándose la menor en el domicilio familiar junto a su madre, la pareja de esta y su hermano, inició una disputa con aquella en el transcurso de la cual le propinó varios golpes, llegando incluso a tirarla al suelo, para posteriormente seguir golpeándola, dándole varias patadas», recoge, según el medio citado, la sentencia del Juzgado de Menores número 4 de Madrid con fecha de 4 de marzo de 2013.

Fue a raíz de estos acontecimientos -y otros posteriores- cuando Rocío Flores, que por aquel entonces tenía 15 años, terminó viviendo con su padre, Antonio David Flores, quien, seguidamente, solicitó una elevada pensión para la manutención de sus dos hijos Rocío y Antonio. Pero, al haber todavía un supuesto caso de «maltrato habitual» por parte de Rocío Flores abierto, la magistrada del caso consideró lo siguiente: «Por ello entiendo que Rocío hija ha cometido falta de las que dan lugar a desheredación […], por lo que cabe entender por extinguida la obligación de pago».

Este fragmento, recogido por el medio citado anteriormente, suponía no solo que Rocío Flores no tenía derecho a una pensión alimenticia, también que la joven podía ser desheredada por sus «antecedentes delictivos». Una gran herencia correspondiente, sobre todo, al gran patrimonio de la desaparecida Rocío Jurado, y de la que Rocío Flores, actualmente concursando en «Supervivientes», podría no ver ni un solo céntimo. Y es que a pesar de que desheredar es un proceso complicado en nuestro país, los antecedentes en la relación entre madre e hija lo hacen posible. Eso sí, la hija de Antonio David estaría en su derecho de intentar impugnarla llegado el momento.

Sin vuelta atrás

El regreso de Antonio David Flores y su hija Rocío a la televisión ha reabierto viejas heridas y ha convertido de nuevo el conflicto familiar en un tema de actualidad. Rocío Carrasco, por su parte, ha decidido mantener un perfil bajo y, a excepción de sus últimas apariciones con motivo del estreno del espectáculo que ha creado en honor Rocío Jurado, no se ha pronunciado acerca de esta guerra que parece ya no tener vuelta atrás.