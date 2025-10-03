La 'tensión nupcial' no resuelta entre María Pombo y Belén Esteban: «Ella dijo que sería la portada y yo me callé…»

Un día muy señalado en la vida de Belén Esteban, cuando se dio el 'sí, quiero' con su Miguel Marcos. En 'No somos nadie' (Quickie) han recordado ese momento, mostrando imágenes del enlace, fotografías ante las que Esteban ha dicho: «Qué guapa iba, qué delgada estaba». En esa portada de la revista 'Hola', la de San Blas compartía papel couché con una de las influencers más conocidas y seguidas de España, María Pombo. Y es que ambas se casaron el mismo día y a ambas les ofrecieron, según ha referido la amiga y compañera de María Patiño, la portada de la popular publicación.

¿Qué pasó después? ¿A quién se la 'prometieron', si es que llegaron a hacerlo? Belén Esteban ha tenido algunas palabras en relación a ese aspecto. Patiño, que ha aludido a la cantidad que le pagaron por esa portada, una cifra importante, ha tenido palabras de cariño para su amiga: «Me encantó estar allí». Ella fue testigo del enlace, una boda que Belén tuvo claro que «iba a dar la exclusiva». Lo que no sabía de primeras era si sería portada.

«¿Y cuándo te enteraste de todo, Belén?», le ha preguntado Kiko Matamoros. Ella se ha sincerado y ha revelado que el mismo día que se casaba se lo dijeron: «Me confirmaron que mis fotos serían las principales de la portada, que la portada era para mi». Sobre qué podría opinar de esto María Pombo, Belén ha hecho alusión a un comentario que ella habría ello, la influencer: »Dijo que ella sería portada y yo me callé…». «Es que hubo un gran debate», ha especificado Patiño.

Kiko Matamoros cree que tras ese cambio de estrategia, de Pombo en portada a Esteban, podría estar el hecho de que «la boda de María se retransmitió en streaming», sumado a la gran cifra que habrían abonado a la de San Blas por llevar las fotos de ese 'sí, quiero' en 'Hola'. «Y eso que no cogió la mejor propuesta económica», ha añadido Kiko Matamoros, dejando entrever que Belén habría recibido ofertas más suculentas por dar su boda en portada, pero finalmente se decidió por la citada publicación.

No es la primera vez que Belén Esteban hace alusión a María Pombo en relación a este evento tan importante en la vida de ambas. En 'Sálvame', hace unos años, llegó a enviarle este mensaje: «Que no se ponga la medallista de que no vendió su boda porque sí lo hiciste, cariño».