Quién es Camilo, invitado de 'El Hormiguero' hoy: la enfermedad que padece, su matrimonio con Evaluna y sus dos hijas

Con su inusual bigote y su particular voz por bandera, Camilo Andrés Echeverry Correa (Medellín, 1994) ha conseguido convertirse en uno de los cantantes más influyentes de habla hispana. Han pasado ya casi dos décadas desde que lograra alzarse como ganador de Factor X 2007, lo que le permitió despegar su carrera musical, y, desde entonces, el músico colombiano ha compuesto producciones tan conocidas como 'Tutu', 'Favorito' o 'Vida de rico'.

Tras meses de conciertos por España, el artista de Medellín está a punto de poner fin a su última gira con un concierto en Alcalá de Henares, que tendrá lugar este próximo 19 de septiembre. Un punto y final ideal tras pasar un verano actuando en ciudades como Sitges, Castellón, Torrevieja, Huelva, Chiclana de la Frontera, Sanxenxo, Gran Canaria, La Palma, Marbella, Linares, Albacete, Oviedo, Sevilla, Valencia y Almería.

Sobre este último concierto y el final de 'Nuestro Lugar Feliz Tour' hablará este miércoles en 'El Hormiguero', el programa de Pablo Motos, donde Camilo ya es un rostro de sobra conocido. Sin embargo, para muchos de los espectadores habituales del programa, el cantante sigue siendo un completo desconocido: te contamos todo lo que debes saber sobre el colombiano, su matrimonio con su esposa y la enfermedad que padece.

La historia de amor de Camilo y su mujer Evaluna

La vida de Camilo no se entiende a día de hoy sin la figura de su esposa, la cantante venezolana Evaluna Montaner. La pareja, que se conoció hace más de una década, contrajo matrimonio en el año 2020 en una íntima ceremonia y, desde entonces, ambos han creado su propia familia a pesar de las dificultades que han tenido para ello.

Sorprendentemente, su historia de amor nació por casualidad gracias a un champú infantil. En aquel momento, ambos tenían pareja y no surgió nada más allá de una buena conversación y un 'follow' en redes sociales, aunque volverían a encontrarse poco después: «Nos conocimos en Bogotá, nos contrataron a los dos para presentar el lanzamiento de un champú de niños. Un año después ella me escribió y, mira, anillito», resumió el cantante colombiano en una entrevista en abril de 2021.

En junio de 2019, la pareja hacía pública su intención de casarse, después de que el cantante se arrodillara por sorpresa ante la venezolana en una sala de cine, delante de toda la familia. Menos de un año después, en febrero de 2020, ambos se daban el 'sí, quiero', una boda que acabó convirtiéndose en el videoclip de 'Por primera vez', una de las colaboraciones que ambos han lanzado a lo largo de estos años.

Índigo y Amaranto, los hijos de Camilo y Evaluna

En lo personal, Camilo y Evaluna nunca han tratado de ser especialmente discretos y no han dudado en presumir de ser la pareja perfecta en redes sociales. También en lo que se refiere al nacimiento de sus dos hijas, Índigo y Amaranto, que ambos han compartido con felicidad en sus redes sociales.

En el caso de su primogénita, la pareja anunció su embarazo con una canción, 'Índigo', donde no sólo desvelaban que estaban a punto de convertirse en padres, sino también el nombre de la pequeña. «Como puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido. No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo», dice la emotiva letra del tema elegido para anunciar la noticia a sus seguidores.

Las redes sociales también se convirtieron en las protagonistas del nuevo embarazo de la pareja, donde ambos anunciaron el nacimiento de su segunda hija, Amaranto, nacida el pasado agosto de 2024.

«Este poema me lo escribió Camilo antes de enterarnos que estábamos esperándote. En un vuelo de Madrid a Miami empezamos a imaginarte con nombre y un par de semanas después supimos que ya nos venías acompañando. Qué ilusión nos da conocerte. Tu hermana mayor ya te quiere cuidar. Amaranto, nos sentimos honrados de ser tus papás», escribía Evaluna presumiendo de incipiente embarazo.

La desconocida enfermedad que padece Camilo

El trabajo musical de Camilo es bien conocido, aunque hay aspectos de su vida que muchos de sus fans apenas conocen. Uno de ellos es la enfermedad que el compositor colombiano padece, la narcolepsia, que le incapacita para regular con normalidad los ciclos de sueño y despertar. Este trastorno crónico provoca períodos de extrema somnolencia diurna que se suman a episodios breves y súbitos de sueño profundo.

Fue su mujer, la cantante venezolana Evaluna Montaner, quien confirmó esta afección en el programa argentino 'La Peña de Morfi'. Al hablar de su vida matrimonial tras su boda, la también actriz confesó que, aunque conocía este trastorno, para ella fue algo nuevo ver cómo afectaba a su marido en el día a día.

Explicó entonces que la narcolepsia provocaba que Camilo tuviera que irse a dormir muy temprano y que, por esto mismo, no suele quedar con sus amigos de noche. Además, el artista también debe tener especial cuidado con la organización de su agenda laboral, de manera que ninguno de estos episodios de somnolencia pueda afectar a sus compromisos profesionales.