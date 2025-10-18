Así fue la boda de Antonio Banderas con Melanie Griffith: en Londres, con 12 invitados y una huida final en taxi sin dinero

Antonio Banderas y Melanie Griffith se conocieron en el rodaje de 'Two much' y los dos actores empezarían a verse cuando todavía estaban casados con sus respectivas parejas, aunque ambos con relaciones rotas y sensibilidades vulnerables. Se casaron poco después en una boda ... de lo más singular, curiosa mezcla de extravagancia y discreción. Una docena de invitados, la bruma de Londres y hasta una huida en taxi.

Casi nadie apostaba por una relación fructífera, y menos por un matrimonio duradero, dado el currículum de Melanie Griffith. Pero aquello sobrevivió y tras el divorcio, dos décadas después, quedó una gran amistad y una hija, Stella del Carmen, que ahora se casa. Será una boda completamente diferente a la que tuvieron sus padres.

Aquel fue el enlace entre una gran estrella de Hollywood, aunque por entonces ya en decadencia, y la gran figura de la interpretación española, en una carrera absolutamente ascendente en aquellos tiempos, a mediados de la década de los 90. En 1995, Fernando Trueba aterrizaba en Hollywood tras ganar el Oscar por 'Belle Époque' y se llevaría a Antonio Banderas para protagonizar 'Too much', que sobre todo sería recordada como la película en la que se enamorarían Antonio Banderas y Melanie Griffith.

Entre la bruma de Londres

Él estaba casado con la también actriz Ana Leza, y Melanie quemaba una etapa más con Don Johnson. Todo parecía demasiado complicado, pero ellos se encargarían de hacerlo extrañamente fácil. ¿El siguiente destino? Boda en Londres.

Para sorpresa de todos –una más-, Antonio Banderas y Melanie Griffith decidieron darse el «sí, quiero» en Londres un 14 de mayo de 1996. ¿Y por qué elegir la bruma de la capital inglesa antes que el sol de California o Málaga? Muy sencillo: por discreción. Ninguno de los dos actores ocultaba su relación ante los medios, pero ambos –y muy especialmente el español- no deseaban ningún circo y apostaron por un enlace íntimo y discreto. Lo consiguieron: ningún fotógrafo de la prensa pudo obtener una imagen de los recién casados. Y las redes sociales tardarían muchos años más en llegar.

Apenas 12 privilegiados fueron testigos del 'sí, quiero' de la estelar pareja. Y el feliz matrimonio abandonó la iglesia en taxi para escapar de los posibles paparazzi, una vez que alguien dio un indiscreto chivatazo. También dicen que metieron prisa al cura para terminar cuanto antes.

Una huida sin dinero

Por el camino quedó otra anécdota que Melanie Griffith recordaría pasado el tiempo con peculiar gracia: «Fue sorprendente cómo salimos de la iglesia. Nos metimos en un taxi y nos escapamos de los paparazzi, entramos a escondidas en un hotel, salimos por la puerta de atrás y nos metimos en otro taxi, pero al ir a pagar vimos que no teníamos dinero. Fue como una comedia de errores, pero muy divertida».

Fue una boda muy diferente a las que se llevaban por aquel tiempo en Hollywood, donde la ostentación y exhibicionismo iban de la mano hasta las mismas escaleras del altar. Y también será una boda muy diferente a la que vivirán Stella del Carmen y Alex Gruszynski, quienes se casarán en el hotel de lujo Abadía Retuerta LeDomaine de Valladolid con el objeto de salvaguardar su intimidad.

Antonio Banderas y Melanie Griffith se separaron después de 18 años de matrimonio y la actriz escenificó el final al borrarse el tatuaje que tenía en el brazo con el nombre del español. Adiós, Antonio. Sin embargo, el viento del tiempo se llevó las amarguras y los reproches para dar paso a una relación sana y afectuosa. También quedó Stella y ahora suenan campanas de boda.