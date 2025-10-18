Suscribete a
Así fue la boda de Antonio Banderas con Melanie Griffith: en Londres, con 12 invitados y una huida final en taxi sin dinero

El enlace fue tan peculiar como la vida de ella y contó con la discreción que él deseaba

Ningún medio pudo obtener la tan deseada imagen y todo acabó con una escapada y derrapes de neumático

Antonio Banderas recuerda el polémico inicio de su romance con Melanie Griffith: «Los dos estábamos casados»

Melanie Griffith y Antonio Banderas, en una imagen de archivo. GTRES

A.B. Buendía

Antonio Banderas y Melanie Griffith se conocieron en el rodaje de 'Two much' y los dos actores empezarían a verse cuando todavía estaban casados con sus respectivas parejas, aunque ambos con relaciones rotas y sensibilidades vulnerables. Se casaron poco después en una boda ... de lo más singular, curiosa mezcla de extravagancia y discreción. Una docena de invitados, la bruma de Londres y hasta una huida en taxi.

