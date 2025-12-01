Suscribete a
Andrés y Sarah Ferguson podrían ser detenidos si viajan a Estados Unidos

Ni el hijo de Isabel II ni su exmujer respondieron a los requerimientos oficiales sobre el caso Epstein

Carlos III blinda la Corona ante los escándalos del príncipe Andrés y del príncipe Harry

Daniella Bejarano

La situación de Andrés Mountbatten-Windsor vuelve a complicarse. A la retirada de sus títulos reales, el desalojo del Royal Lodge y el distanciamiento definitivo de la Casa Real, ahora se suma un escenario que amenaza con convertirse en un verdadero problema diplomático: tanto él ... como su ex mujer, Sarah Ferguson, podrían ser detenidos si viajan a Estados Unidos por no haber respondido a las solicitudes de las autoridades que investigan el caso Epstein.

