Ángel Llàcer recuerda la enfermedad por la que casi pierde la vida: «Llevo un año y medio complicado»

Ángel Llàcer (51 años) vio a la muerte muy de cerca en abril de 2024 tras contraer una peligrosa intoxicación bacteriana. El mayor susto de su vida que le hizo incluso despedirse de sus familiares y amigos. Tras estar 14 días ingresado en ... una UCI y sufrir cuatro operaciones, el presentador de televisión volvió a nacer.

Aunque a día de hoy continúa recuperándose de las secuelas que le dejó su enfermedad, el actor y director de teatro se muestra muy optimista y positivo. «Estoy más presente, más relajado, más dispuesto a hablar con la gente y mucho más cariñoso», reconoció el pasado sábado 29 de noviembre durante un evento de Atresmedia celebrado en Las Palmas de Gran Canaria. «Llevo un año y medio complicado porque he estado muy enfermo», recordó. «Me siento más aquí y ahora, más relajado, más de hablar. No me estreso por las cosas que vendrán», comentó.

Otro de los momento más complicados que padeció durante su enfermedad fue que «tuve que aprender a andar y mi único objetivo era poner un pie delante del otro», un trauma que se ha convertido en su filosofía de vida: «Al final esto es un poco la metáfora de mi vida, que voy mucho más tranquilo y las cosas ya no me aturullan» y que a partir de ahora no le angustia el futuro, se limita a disfrutar del «aquí y ahora, paso a paso».

E intenta ver el lado positivo de sus sufrimiento: «Solo he sacado cosas positivas. Nunca me instalé en la queja. Siempre pensé: 'Vamos, hacia adelante'. Y eso me ha demostrado que soy mucho más fuerte de lo que creía», reconoció Àngel Llàcer.

Enfermedad mortal

Todo comenzó durante unas vacaciones que hizo el catalán en febrero de 2024 a Vietnam. Al parecer, no siguió las recomendaciones sanitarias a la hora de consumir el agua y los alimentos del país y eso le pasó factura después de contraer la bacteria Shigella. «Tuve unos vómitos y unas diarreas. En Bangkok me pusieron antibióticos y ahí quedó la cosa», comentó durante una entrevista concedida a 'El Hormiguero' el pasado mes de febrero.

Volvió de sus vacaciones, nunca más se revisó y siguió con su vida. «Estando en Madrid haciendo el musical de 'Los productores', me encontré mal y me fui al hospital». Sin imaginarse la gravedad de la dolencia, «estoy 10 días con una shigelosis, una forma de disentería provocada por una bacteria». Poco después de recibir el alta, regresó a Barcelona para seguir con 'Tu cara me suena'. «Me empieza a doler la pierna y tuve una premonición de que esa semana me iba a morir. Eso fue un lunes, el martes grabé el programa con un dolor horrible y el jueves me fui al hospital porque no podía más». «Una doctora se empeña en que esa pierna había que abrirla porque estaba muy roja».

Suerte que lo hizo. Llàcer sufría una fascitis necrosante, una infección bacteriana rara pero grave que se puede convertir en potencialmente mortal. Es una cosa que va muy rápida. «Era de vida o muerte, me operaron cuatro veces porque el bicho no paraba. En la primera me quitaron el 30-40% del gemelo. Pero yo tenía la muerte instalada conmigo, la notaba al lado como el mono Amedio de Marco. Yo sabía que eso no había acabado. Puedes no salir de la operación, salir sin pierna o salir. Quise despedirme de mis seres queridos…. ¿Cómo te despides de tus padres?».

«Tuve muy mala suerte para luego tener muy buena suerte», aseguró el invitado. Y es que de haberle empezado la infección por otro lugar del cuerpo, igual no lo cuenta. «El domingo por la noche me operaron y lo primero que hice al despertar fue comprobar si estaba la pierna. El martes, de golpe, me conecto a la vida, como una cosa de ciencia ficción. Dije 'tranquilos, ya no me muero'. Luego estuve más de 15 días en la UCI y me operaron dos veces más, pero ya sabía que no me iba a morir», agregó.