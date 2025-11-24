Suscribete a
ABC Premium

Carlos III blinda la Corona ante los escándalos del príncipe Andrés y del príncipe Harry

Aunque parezca paradójico, un Rey constitucional del siglo XXI ha tenido que optar por el imperativo real para mantener la aprobación general

Un miembro de los Windsor asegura que la vida de la Familia Real británica es «un infierno»: «Esta fama es una forma de tortura»

Carlos III en una foto de archivo
Carlos III en una foto de archivo gtres

Cristina Muñoz Osuna

Cuando en 1986 Isabel II le otorgó a su querido hijo Andrés el título de Duque de York, uno de los más prestigiosos del Reino Unido, los cortesanos del entorno de la Casa Real no sabían que con el paso del tiempo ... ellos mismos acabarían llamándolo «Duke of Hazard», por el peligro que supone para la monarquía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app