Máxima preocupación por la salud de Charly, marido de Lydia Lozano

Son los días más duros para Lydia Lozano (64 años), quien tiene a su marido mal a causa de una bacteria tras ser operado de urgencia anteriormente y su evolución no parece que esté siendo la esperada. Charly, esposo de la periodista, ... tuvo que ser intervenido a finales del pasado mes de octubre por segunda vez debido a complicaciones con una bacteria después de una primera operación que se suponía que iba a ser definitiva. Pero todo se fue complicando y la periodista cada vez estaba más nerviosa. Tanto es así que en esa ocasión fue capturada por los fotógrafos de la prensa del corazón llorando desconsolada en plena calle.

La tertuliana se ausentó el pasado 28 de noviembre del programa 'De viernes', lo que hizo saltar todas las alarmas entre el público y sus compañeros de profesión. Un día más tarde, una reportera de 'Fiesta' pudo ver a Lydia saliendo de visitar a su marido del hospital. Tal y como le contó a la presentadora Emma García, la televisiva estaba «destrozada» debido a los «momentos muy duros» que estaba viviendo. Momento en el que Emma aprovechó para mandarle un abrazo enorme a su compañera.

«La lucha continúa», se limitó a contestar Lydia entre lágrimas cuando fue preguntada por la reportera, afirmando también que están siendo momentos muy complicados con altibajos y situaciones «de gran desesperación».

Matrimonio ejemplar

Durante este tiempo, la televisiva ha rechazado varios proyectos profesionales para estar al lado de su marido, tal y como desveló el periodista Miguel Frigenti. Por su parte, Makoke añadió que es el matrimonio por Lydia y Charly era totalmente ejemplar y que nunca se les había conocido una crisis.

La periodista y su marido contrajeron matrimonio en 1990 y no tienen hijos. En el año 2015, coincidiendo con su 25 aniversario de boda, renovaron sus votos en una ceremonia balinesa.