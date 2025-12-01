Suscribete a
Máxima preocupación por la salud de Charly, marido de Lydia Lozano

La colaboradora de televisión se ha ausentado de sus compromisos laborales para acompañar a su esposo en este duro trance

Mensajes de apoyo a Lydia Lozano tras derrumbarse en la calle tras el ingreso de su marido: «Nos da mucha pena a todos»

La colaboradora de televisión Lydia Lozano
La colaboradora de televisión Lydia Lozano
Rocío F. de Buján

Son los días más duros para Lydia Lozano (64 años), quien tiene a su marido mal a causa de una bacteria tras ser operado de urgencia anteriormente y su evolución no parece que esté siendo la esperada. Charly, esposo de la periodista, ... tuvo que ser intervenido a finales del pasado mes de octubre por segunda vez debido a complicaciones con una bacteria después de una primera operación que se suponía que iba a ser definitiva. Pero todo se fue complicando y la periodista cada vez estaba más nerviosa. Tanto es así que en esa ocasión fue capturada por los fotógrafos de la prensa del corazón llorando desconsolada en plena calle.

