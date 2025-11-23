El conmovedor mensaje de Anabel Pantoja en el primer cumpleaños de su hija: «Yo me quedo contigo para siempre»

Un año después de vivir el momento más esperado de su vida, Anabel Pantoja vuelve a emocionarse. Este 23 de noviembre, la sobrina de Isabel Pantoja celebra el primer cumpleaños de su hija, motivo por el cual ha compartido con sus seguidores una publicación ... muy especial, cargada de recuerdos, agradecimiento y un mensaje que ha tocado el corazón de muchos.

El inicio de la maternidad no fue sencillo. Cuando la menor tenía apenas mes y medio, fue ingresada en la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Las lesiones que presentaba activaron el protocolo de malos tratos y tanto Anabel como su pareja, David Rodríguez, fueron investigados por un presunto delito. La pareja guardó silencio entonces, centrada únicamente en la salud de su hija.

Finalmente, la justicia archivó provisionalmente el caso —una decisión que se hará definitiva en cinco años— y dejó claro que no existía negligencia por parte de los padres. Desde el alta de la pequeña el 27 de enero, la familia recuperó progresivamente la normalidad. La pesadilla quedó atrás y, desde entonces, Anabel ha optado por proteger al máximo la intimidad de su hija, sin mostrar nunca su rostro en redes.

Ahora, instaladas temporalmente en Madrid por la participación de la colaboradora en 'Bailando con las estrellas', madre e hija disfrutan de una etapa más tranquila.

El tierno mensaje que ha emocionado a sus seguidores

Para celebrar este primer cumpleaños, Anabel ha publicado un vídeo en el que recopila imágenes inéditas: desde la última ecografía hasta momentos recientes, pasando por viajes, juegos en la playa y escenas familiares.«Hace 1 año, estabas dentro de mí, empezaste a formar todo tu cuerpecito ahí, tu corazón latía desde dentro, yo lo sentía y es tan alucinante … La vida. Feliz cumpleaños, princesa», escribió junto a la publicación.

En el vídeo, se puede oír a la influencer leyendo un mensaje que ha conmovido a todos: «Justo dentro de mí, en mi barriga, hace un año. ¡Es que no me lo puedo creer! ¡Cómo pasa el tiempo! Te lo cuentan, pero hasta que no lo vives, no sabes lo que es», se puede oír. «Pues sí, Alma, naciste al lado del mar. En una isla preciosa que es nuestro hogar y nuestra casa… Eso sí, tienes sangre sevillana y sangre cordobesa y vas a vivir todo lo que hemos vivido papi y yo. Nuestro Rocío, nuestras tradiciones... sobre todo, la Semana Santa en Sevilla y Córdoba con papi, que le encanta», continúa.

Entre risas y ternura, confiesa que la pequeña ha heredado su pasión por la playa: «Eres una loca de la playa, como tu madre. Te encanta chapotear», y añade que quiere enseñarle a amar y proteger el océano. «Yo me quedo contigo para siempre. Te quiero muchísimo, mi vida. Gracias por dejarme ser tan feliz a tu lado», asegura entre lágrimas.

Un día para celebrar

Después de un año tan intenso, Anabel y David disfrutan viendo cómo su niña comienza a dar sus primeros pasos, algo que la influencer vive con humor: «Ahora que estás aprendiendo a andar me tienes el lumbago perdido, pero nos da igual. Estamos deseando verte correr».

Hoy, la familia celebra la vida, la superación y la felicidad que la pequeña ha traído consigo. Sin rencores, sin explicaciones pendientes y con un mensaje claro: su hija es, y seguirá siendo, el motor de la vida de Anabel. «Feliz cumpleaños mi vida, eres la mejor. Te queremos», concluye.