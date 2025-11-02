Suscribete a
Gloria Camila explica cómo se ha organizado la familia para cuidar de la hija de Michu

Ana María Aldón, por su parte, ha descubierto en directo que su nombre se encuentra en el testamento de la fallecida

Gloria Camila habla alto y claro sobre la depresión, la ansiedad y la autoestima: «La mente es muy poderosa»

Gloria Camila
Gloria Camila mediaset
Marina Ortiz Cortés

El pasado 7 de julio fallecía Michu, la exnovia de José Fernando, a los 33 años. Una trágica noticia que dejaba el futuro de su hija en el aire, ¿con quién se quedaría? En los meses siguientes se sucedieron debates en televisión con la ... madre de la fallecida y la hermana de esta, mientras que los Ortega daban por hecho que la pequeña se quedaría con ellos.

