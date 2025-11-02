Gloria Camila explica cómo se ha organizado la familia para cuidar de la hija de Michu

El pasado 7 de julio fallecía Michu, la exnovia de José Fernando, a los 33 años. Una trágica noticia que dejaba el futuro de su hija en el aire, ¿con quién se quedaría? En los meses siguientes se sucedieron debates en televisión con la ... madre de la fallecida y la hermana de esta, mientras que los Ortega daban por hecho que la pequeña se quedaría con ellos.

El testamento de Michu resolvió la situación en septiembre. Este dejaba claro que el deseo de la fallecida era que el abuelo paterno de su hija, José Ortega Cano, fuera la persona encargada de la educación de la menor, tal y como confirmó ABC el pasado mes de septiembre. «La testadora nombra tutor y, en su caso, curador de la persona y bienes de su hija a Don José Ortega Cano y a Doña Ana María Aldón, quienes ejercerán el cargo solidariamente», se podía leer.

Y así fue, la hija de José Fernando se trasladaba a Madrid a vivir con su abuelo y su tía, Gloria Camila, puesto que José Fernando se encuentra ingresado en el centro psiquiátrico San Juan de Dios de Ciempozuelos después de un largo historial delictivo, problemas psiquiátricos y de adicciones. Después de casi dos meses en 'Supervivientes All Stars', la hija de Rocío Jurado ha vuelto a España y ha asumido de nuevo la responsabilidad que dejó en manos de su familia.

Según ha compartido Gloria, la pequeña está en su casa, que se encuentra solo a cinco minutos de la de Ortega Cano. «En su casa [la del torero] está mi hermano pequeño [José María, hijo de Ortega Cano y Aldón] y Marina [la mujer que trabaja para la familia desde hace décadas] ahora mismo tiene un problema de las manos», ha explicado. Por lo tanto, han considerado que sería más cómodo para todos que la niña estén con ella.

Y es Gloria quien se encarga de llevarla y traerla del colegio, aunque también tiene «la ayuda» de su sobrina, Rocío Flores, de sus tíos y de sus primos. «Evidentemente es una situación complicada y nueva, pero me voy haciendo y voy intentando dar pasitos que sean en positivo», ha admitido.

Y a pesar de que la información sobre el testamento salió el pasado mes de septiembre, Ana María Aldón ha asegurado este fin de semana que la desconocía. «Yo quiero saber si tengo algún compromiso legalmente. Entiendo que alguien se debería de poner en contacto conmigo porque hay una irregularidad», ha comentado en 'Fiesta', donde ha comentado que nadie ha hablado con ella. «Mi hermana puso a Ana María solo porque cuando redactó el testamento era la pareja de Ortega Cano», aclaraba Tamara a ABC.