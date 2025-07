Aitana y Ana Guerra: la historia tras su distanciamiento y su reciente reencuentro

El pasado 19 de julio, en uno de los últimos conciertos de Aitana, se produjo un momento con el que muchos fans llevaban esperado desde sus inicios, una actuación en dúo con Ana Guerra. La tinerfeña salió al escenario justo cuando empezaban ... a sonar los primeros acordes de 'Lo malo', el que fue su gran éxito juntas.

Ana Guerra aparece por sorpresa para interpretar una versión de ‘Lo Malo’ junto a Aitana en la primera noche del Metamorfosis Season Tour en el Estadi Olímpic de Barcelona pic.twitter.com/ePjWsBwykS — baila (@baila_fm) July 19, 2025

Desde aquel 2018, momento en que salió ese tema, no han vuelto a sacar ninguna otra canción juntas. Ambas tomaron caminos por separado y durante mucho tiempo se habló de un problema o una enemistad entre ellas.

El hecho de que ahora hayan cantado juntas deja claro que no hubo problema alguno en su relación, pero lo cierto es que la prometedora amistad que iniciaron en el talent se quedó por el camino.

Una persona muy cercana al equipo de Ana Guerra explica para ABC que «nunca hubo un problema o un enfado o nada grave, solo fueron pequeñas cosas que las llevaron a distanciarse, Aitana cada día tenía más trabajo y fue conociendo gente nueva y verla era difícil para la canaria, que también estaba centrada en su música y su círculo» cuenta. «Además, Ana comenzó una relación con alguien que nada tenía que ver con el mundo de la música y Aitana conoció a Miguel Bernardeau y eso las llevó también a estar cada una a sus cosas y no compartir circulo», añade.

De ahí que la canaria, con toda sinceridad, en 2023, en el podcast 'Animales Humanos' dijera abiertamente «yo no hablo con Aitana», en referencia a que no mantenían un contacto en el día a día. Tal y como asegura la fuente consultada por este periódico, «fue algo natural y progresivo. Las dos estaban en un momento de explotar la oportunidad que el programa les dio, de crecer, y se apoyaron en quién tenían cerca y eso creó distancia, pero no enfado ni animadversión».

Prueba de ello ha sido el reciente concierto en el que nadie esperaba esta colaboración sobre el escenario y que ha llevado a muchos de sus fans a recordar sus inicios y a preguntarse qué pasó realmente entre ellas. «Al equipo de Ana le sorprendió que fuera a cantar con Aitana, pero no hubo dudas sobre hacerlo o no y ha quedado claro que juntas tienen mucha química y mucha fuerza sobre el escenario» explica la misma persona.

Y es el remate para dejar claro que no son las amigas más cercanas del mundo, pero guardan un bonito recuerdo de su etapa y sus inicios juntas.