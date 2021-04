Sálvame Rompe su silencio Sonsoles, la mujer con la que Antonio David fue infiel a Rocío Carrasco «Soy la mujer a la que él iba a negar toda la vida» porque «no podía darle la razón a Rocío Carrasco, a la mujer con la que tenía una guerra brutal», ha comenzado diciendo

ABC Madrid Actualizado: 13/04/2021 21:28h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Vas a malparir a mi hijo» era la constante amenaza que Rocío CarrascoJurado aseguró la semana pasada -en el último capítulo de la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'- haber recibido de Antonio DavidFlores, que se escudaba en los celos y las hormonas alteradas de su esposa para acusarla de loca antes de admitir que mantenía una relación con Sonsoles, la camarera a la que descubrió besándose tras la barra de la terraza de Chipiona. Gracias a un recibo telefónico que superaba las 20.000 pesetas, Rocío supo que algo no andaba bien y descubrió que un número se repetía a todas horas. Era el de Sonsoles.

No fue hasta la semana pasada cuando el programa 'Ya es mediodía' consiguió el teléfono de Sonsoles -actualmente casada, con dos hijos y fuera de este mundillo- y habló por primera vez en televisión. «¿Cómo has conseguido este teléfono?», fue lo primero que preguntó al periodista. De primeras se negó a hablar de la supuesta relación que mantuvo con Antonio David Flores: «Es una historia de hace muchos años y no voy a decir nada». Aunque confesó que le estaba viniendo «muy grande. Yo entiendo que tengas que preguntar muchas veces pero no voy a hablar». Finalmente, Sonsoles terminó desmintiendo la versión de Rocío Carrasco, asegurando que el beso que dijo que vio entre ellos nunca se produjo, tal y como ya informó María Patiño.

Esta tarde, Sonsoles ha accedido a hablar en 'Sálvame'. «Soy la mujer a la que él iba a negar toda la vida» porque «no podía darle la razón a Rocío Carrasco, a la mujer con la que tenía una guerra brutal», ha comenzado diciendo, antes de tachar al ex Guardia Civil de «zalamero y manipulador»: «Es muy embaucador, yo tenía 17 años, estaba recién salida del cascarón. Es tan soberbio y prepotente, es así en televisión y en la intimidad, es realmente así». También ha asegurado que su relación sentimental «fue una historia de amor y de años» tanto «sentimental» como «laboral».

Ha confesado que la primera vez que vio la serie documental de Rocío Carrasco, «me senté pensandoque por supuesto hablaría del tema pero no que se centraría en mí ni que me nombraría», aunque según ella «mi historia dista mucho de 'se comieron la boca en la barra de un bar'», como relató la hija de Rocío Jurado. Además, también ha negado que llamase a su madre, sino que se puso en contacto con ella directamente: «Me llamó a mí. No me pidió explicaciones, me dijo que dejase en paz a su marido o sino hablaría con mis padres», ha afirmado.