Rocío Carrasco: «Necesito tiempo para reencontrarme con mi hija. Aún tengo pánico»

A Rocío Carrasco jamás le hubiera gustado tener que verbalizar aquel fatal episodio que le tocó vivir con su hija, Rocío Flores, el 27 de julio de 2012. Una brutal paliza de la que tanto en el plató de Telecinco como en el documental ha llegado a la conclusión de que no quiere relatar todos los detalles. Porque, como bien ha explicado en su entrevista de casi cuatro horas en directo, no era su hija la que quería pegarle sino su ex, Antonio David Flores: «Antes de ser verdugo fue víctima», ha insistido Carrasco en su primera reaparición pública tras muchos años de silencio.

El que precisamente no le ha beneficiado porque ha dado pie a que la mentira y la calumnia se apoderase de su persona. Rocío cogió el toro por los cuernos y contestó a la pregunta del millón nada más arrancar el programa. ¿Porqué no coge el teléfono a su hija Rocío Flores? «No es el momento, ni el lugar. Necesito tiempo», respondía a la vez que explicaba que el equipo de profesionales que la trata desde hace años no le recomiendan aún ese reencuentro. «Aún tengo pánico. Solo me ha llamado 4 veces. Una el 3 de diciembre, un día antes de comenzar a colaborar en 'El Programa de Ana Rosa' y dos veces el pasado jueves, desde 2012», aclaraba. «Por supuesto sigo queriendo a mi hija y a mi hijo» decía, a la vez que aseguraba que mantiene la esperanza de que ese momento llegue, pero no es ahora. «No denuncié a mi hija ni lo haré nunca. Ella sí me denunció a mí alentada por su padre. Pero el vínculo entre ella y yo sigue ahí transparente y espero que el de ella también a pesar de toda la mierda que lleva dentro», recalcaba cerrando todas las puertas a una reconciliación a corto plazo.

Rocío ha hecho esta docuserie en la que se desnuda por completo y enseña toda sus miserias porque para ella ha sido y está siendo terapéutico. « No estoy orgullosa de haberme intentado suicidar y que se cuestione no me parece humano», contestaba a aquellos que han frivolizado con el asunto o lo han cuestionado. Y como resumir 20 años en unas pocas horas es una tarea difícil, la entrevista de este miércoles también se saltó por los aires la escaleta. Había ganas de escucharla y de las 27 preguntabas que la aguardaban apenas pudo contestar algunas pero fueron importantes.

Por el monitor del programa desfilaron desde las primas hermanas de Chipiona y confidentes de los duros momentos, a la primera aparición pública de su marido Fidel Albiac. Este conectaba desde casa por Skype para, más que apoyar a su mujer, recordar su sufrimiento y cómo se le ha atacado también a él sin conocerle por el simple hecho de haberse mantenido a su lado de forma incondicional. Su intervención se perdió recordando el rifirrafe judicial con María Patiño, con la que perdió un juicio y a la que invitó a leer la sentencia en directo un día en ‘Sálvame’. Albiac la denunció por un artículo que la periodista publicó en ‘Qué me dices’ y en la que según él todo lo que escribió era mentira. «No he nacido ni en Tarifa como tú comenzabas el artículo», le recriminaba. Ella se escudó en el error periodístico.

Otra de las que pudo participar fue la actriz Yolanda Ramos que le pidió perdón públicamente por no haberla creído en algún momento y haber pensado que exageraba en su relato. «Te he fallado como amiga», a lo que ella respondía: «No me habéis fallado, habléis estado hasta donde yo he querido que estéis».

Durante toda la entrevista Carrasco desprendió su cariño innato, por eso no pudo ni ser crítica con su tía Rosa Benito, a la que dijo que sigue queriendo pero que no entiende por qué ahora es tan crítica cuando ha sufrido muchas cosas con ella. «Me da pena», se limitó a decir. Rocío no tiene rencor, solo se arrepiente de haberse enamorado de la persona equivocada y que le ha arruinado de momento la vida, pero no va a seguir consintiéndolo. Desde Miami tuvo que entrar Paulina Rubio para recordarle que es un ser lleno de bondad y lo mucho que la quiere. A Alessandro Lequio, uno de los más firmes defensores de Antonio David y crítico con ella solo alcanzó a decirle: «No me extraña que le defienda porque son muy parecidos. Perro no come perro». Y fue Sonsoles Ónega la que hizo el llamamiento público a revisar la justicia y los fallos que se cometen en muchos casos.

Carrasco recogió el guante para dejar claro que aunque cree en la justicia, y va a seguir haciéndolo, a ella la jueza no quiso escucharla. «No le valieron los informes, ni del forense, ni del equipo psicosocial del juzgado. Yo solo quiero que se me escuche en una sala, que haya un juicio donde pueda aportar pruebas y testigos. Y luego que se decida la sentencia, pero que se me de esa oportunidad». Y uno se pregunta si viendo a la víctima contar sus vivencias, escuchando a las profesionales y a otras víctimas identificar el maltrato, no debería la fiscalía actuar de oficio. Sino por Rocío, por tantas miles de mujeres y hombres que desgraciadamente no confían en la justicia o no tienen ese altavoz. Que más da el canal si lo que importa es que el mensaje llegue. Muchos creen que Rocío esta feliz haciendo esto. Piensan que a una mujer le gusta contar públicamente lo que ella esta haciendo, pero visto lo visto aún es necesario. Y no será la última famosa ni anónima que lo haga. Lo más bonito de la noche fue escuchar la dulce voz de Blas Cantó versionando a La Jurado y susurrarle al final: «Yo sí te creo».