Rocío Carrasco: «A Ortega Cano no lo quiero tener en i vida» La hija de Rocío Jurado apunta las razones de su distanciamiento con el torero y con sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando

«A José Ortega Cano siempre le tuve mucho cariño», dice Rocío Carrasco de Ortega Cano. «Le tuve. En pasado. No es que ya no le tenga afecto, es que no lo quiero tener en mi vida». Y sobre su nula relación con sus hermanos Gloria Camila y José Fernando, «a los que quiero», vuelve a responsabilizar a Antonio David Flores: «Él es la razón más importante». La docu-serie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ha recuperado una llamada telefónica del torero al ex guardia civil en el que, por primera vez, hacía referencia a los malos tratos. La respuesta de Antonio David era contundente. «A José lo acojona», dice Rocío de su ex al amenazar a Ortega Cano con denunciarle por sus palabras en ’Salsa Rosa’. Nunca le demandó, porque la clave estaba en otras palabras: «Llevo cinco años callado. No se olvide que he vivido año y medio en su casa». Lo que hubiera podido ver Antonio David en La Moraleja y lo que pudiera saber es, al parecer de Rocío, la causa del miedo su ex padrastro. Aunque no ha querido dar más explicaciones sobre sus hermanos, “no es el momento todavía”, sí ha apuntado la muerte de su madre como desencadenante: “la familia se hunde. Y el fin de alguien da paso al comienzo de muchos (…), pero no voy a entrar en juicios de valor sobre las vidas televisivas de cada uno de ellos».