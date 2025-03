Así recibió el peor palo de su vida Antonio David Flores de Rocío Carrasco: «¿Le han pagado mucho?»

’Sálvame’ ha estado toda la tarde ‘cebando’ la exclusiva, obligando a los colaboradores a hacer un juramento para no desvelar el contenido del trailer de una serie documental que han producido los creadores del programa, aconsejando a sus reporteros que descansen esta noche para la ajetreada jornada que les espera mañana, lanzando cebos con música de intriga apocalíptica, iluminando de rojo el plató para generar en el espectador mayor sensación de intriga y emoción. Tras invitar a Miguel Frigenti y Antonio David Flores a salir a los pasillos, con los ojos vendados y desprovistos de teléfono para no recibir mensajes, Carlota Corredera ha dado paso al trailer de la producción que pretende reescribir la historia de la prensa rosa española.

Montado con declaraciones contra Rocío Carrasco pronunciadas por Paz Padilla , Amador Mohedano , Alessandro Lecquio y Rocío Flores («Llevo siete años sin saber nada de mi madre»), entre otros, el trailer incluye las siguientes frases:

«Una historia real de terror y supervivencia», «25 años de mentiras», «Una industria cómplice del horror», «Una víctima paralizada por el miedo», «El relato de una vida en el infierno», «Una mujer sentenciada sin escucharla»… Además, la propia Rocío aparece preparándose para empezar a hablar en lo que parece mucho más que una entrevista. Se titula ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Tras la presentación se ha hecho el silencio en plató. Laura Fa estaba impresionada, emocionada: «Es lo más fuerte que vamos a vivir. Es una buena noticia para los que nos dedicamos a esto, al fin vamos a saber la otra versión de los hechos», ha comentado.

No es una entrevista, es una serie documental que reconstruye 25 años en la vida de la hija de Rocío Jurado . Son varios capítulos (no han especificado el número), resultado de una negociación secreta y de un trabajo de un año de producción.

Antonio David ha vuelto a su sitio para verlo en directo y su reacción ha sido tremenda: demudado, los ojos enrojecidos, se ha tenido que recomponer antes de hablar, ha respirado profundamente tras dejar escapar una sonrisa nerviosa y ha dicho: «Cómo se ha tornado la tarde, ¿no? Estábamos haciendo quinielas… Y quiero felicitar a mis compañeros por disimular y no lanzarme una sola mirada que me pudiera hacer pensar que se hablaría de mi familia ». Tras el dardo a sus compañeros, ha disparado contra su ex: «¿Le han pagado mucho por esto? ¿Le han pagado mucho para seguir viva o para seguir ganando dinero? No voy a hablar más porque no quiero equivocarme, pero se avecina tormenta. Sabía que este momento iba a llegar, lo tenía muy claro. Solamente voy a hacer una pregunta, ¿está todo grabado entero?», David Valldeperas -director del programa- no le ha querido contestar.

’Sálvame’ ha soltado la bomba. Ahora falta saber si es un arma de destrucción masiva.

Noticias relacionadas Rocío Carrasco rompe su silencio en una serie documental en Telecinco