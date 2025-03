Kiko Rivera, ingresado muy grave en la UCI por un ictus: las próximas 24 horas serán decisivas

Kiko Rivera sigue ingresado en estado muy grave en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. El hijo de la tonadillera Isabel Pantoja acudió ayer por la tarde a urgencias preocupado por un fuerte dolor de cabeza del que desconocía el motivo.

Tras una primera observación, los hechos se sucedieron rápidamente y el estado del DJ empeoró, lo que provocó que los médicos lo derivaran a la UCI tras confirmar que se trataba de un ictus. Su mujer Irene Rosales llegaba rápidamente al hospital para acompañar a su marido.

Tal y como ha podido saber este periódico, el hijo de Isabel Pantoja sintió ayer por la tarde fuertes dolores de cabeza y se asustó mucho , por lo que decidió acudir a urgencias. Fuentes cercanas aseguran que llegó con dificultad en el habla y con parálisis en la cara y en una de las piernas .

En estado muy grave y ante un panorama decisivo de 24 horas para salvar su vida. El DJ Kiko Rivera se encuentra hospitalizado en estado muy grave en Unidad de Neurología del hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir un ictus.

A medida que avanzaban las horas su hermana Isa P . aparecía junto a Asraf, su pareja, notablemente preocupada, para estar junto a Kiko. Algo que ha sorprendido a los medios teniendo en cuenta que ambos hermanos no están pasando por un buen momento familiar. Hace pocos días Isa Pantoja calificaba, en su programa de televisión, a Kiko Rivera como un ser "despreciable" y ha dejado claro que jamás le iba a perdonar todo lo que había dicho sobre ella. "Me parece de vergüenza, me parece una persona despreciable y que no quiero en mi vida . No se arrepiente del episodio que contó y lo vuelve a contar", afirmaba muy molesta hace unos días .

A media tarde Irene Rosales confirmaba a la prensa que Isabel Pantoja iba de camino para encontrarse con su hijo. La mujer de Kiko volvía a reiterar que le había comunidado personalmente a la tonadillera que aún deberá esperar a que pase a planta para poder verlo. Kiko ha pedido que solo pase su mujer porque no quiere ponerse nervioso y que le suba la tensión.

Mensajes de tranquilidad

El primero en pronunciarse era su hermano Cayetano Rivera que acudía a un compromiso profesional en Madrid , el torero mandaba un mensaje de tranquilidad: “ Está estable , todavía con el susto en el cuerpo pero está bien”. Además, ha asegurado que por ahora no se le puede visitar y que solo Irene Rosales, podía estar con él.

La mujer de Kiko era la segunda en pronunciarse. Lo hacía este mediodía cuando abandonaba el centro hospitalario durante unos minutos acompañada de Fran, el manager y amigo de Kiko Rivera. "Él está bien, asustado y nervioso , pero bien. Ha sido un pequeño ictus, pero todo se ha cogido a tiempo. Es una persona joven . Yo estoy tranquila porque sé que es fuerte y todo va a salir bien". También ha querido recalcar que el DJ se encuentra aislado y no tiene el móvil consigo tal y como se había informado por parte de algunos compañeros.

Irene también ha querido zanjar cualquier tipo de especulación sobre que miembros de la familia se han puesto en contacto con ella " todos están informados de todo", respondía a la pregunta de si su madre Isabel Pantoja o su hermana Isa P , estaban al corriente de lo sucedido. Hasta que no abandone la Unidad del Ictus y sea trasladado a planta, Rivera no podrá recibir ninguna visita por parte de sus familiares, ya que por protocolo solo puede acceder una persona. Su cuñada Isa P. hacía caso omiso de la petición de Irene y decidía acercarse para ver a su hermano.

Anabel Pantoja, prima de Kiko , acudía a un compromiso laboral y aclaraba a los medios "Estamos bien, estamos tranquilos. Ahora lo importante es Kiko y que pasen las horas". A las preguntas de quien había avisado a Isabel Pantoja , si ella o la propia Irene Rosales, no ha querido dar más declaraciones.

Las casualidades han querido que en el mismo hospital, aunque en edificios diferentes, se encuentre su padre Bernardo Pantoja. El padre de Anabel y tío de Kiko, tuvo que ser operado de urgencia de su pierna en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Estreno accidentado

Su ingreso coincide con el estreno de 'Vudú', su nuevo single dedicado a su mujer, Irene Rosales . Fue ayer jueves por la mañana temprano cuando se tuvo noticias del artista por última vez, a través de su perfil en Instagram donde escribía «Ya estoy despierto, aunque jodido de la garganta , gran put***, ya que hoy a las 00h00 se estrena Vudú», compartía en sus redes. Al parecer tanto él como sus dos hijas llevaban varios días enfermos.

Aunque en su momento Kiko no quiso preocupar a sus seguidores, lo cierto es que la cosa parece haberse agravado. Hay que recordar que Kiko sufre de varios problemas crónicos de salud como gota, hipertensión o diabetes que le fue diagnosticada recientemente: "Estoy asimilándolo todavía. Toca cuidarse chicos, toca tomarse la vida de otra manera, toca echarle huevos y, sobre todo, toca vivir", afirmaba preocupado.

Lo cierto es que el joven de 38 años, no goza de un estilo de vida saludable y algunas de sus dolencias podrían deberse a la obesidad, consumo excesivo de alcohol y poco ejercicio. Seguramente estos últimos hechos le hagan a Kiko empezar a cambiar algunos hábitos y cuidarse más.