¿Por qué no le quitan los títulos nobiliarios al Príncipe Andrés?

La publicación de la nueva y explosiva biografía del Príncipe Andrés escrita por Andrew Lownie ha puesto sobre la mesa la cuestión de si se le deben retirar o no los títulos nobiliarios. Basada en cuatro años de minuciosa investigación y cientos de entrevistas, 'Titulado: El ascenso y la caída de la Casa de York' contiene información desde los peculiares hábitos sexuales del príncipe Andrés, hasta la amistad de Sarah Ferguson con Jeffrey Epstein, encontrado culpable por cargos de pedofilia y tráfico sexual.

Richard Kay, editor jefe del Daily Mail analiza seriamente el libro en la última entrega del pódcast 'Palace Confidential' y afirma: «La familia real no puede hacer gran cosa en lo que respecta al príncipe Andrés... A menos que lo envíen muy lejos, y ¿quién lo querría?, creo que es muy insultante seguir leyendo sugerencias de enviarlo a las Islas Malvinas. ¿La gente de allí quiere especialmente al príncipe Andrés? Lo dudo mucho».

La periodista Jo Elvin conduce el exitoso programa de YouTube en el que entrevistó a Kay junto a Richard Eden, y la editora de la Casa Real, Rebecca English, quien ha cubierto la actualidad real para el Daily Mail desde 2004, la mujer añadió: «Es una cuestión muy delicada para ellos porque él está ahí y existe. No pueden borrarlo, es un miembro de su familia».

En la conversación el editor jefe también acotó: «Lo único que podrían hacer sería eliminar el ducado, pero creo que tendría que pasar por el Parlamento, y no veo a ningún miembro queriendo involucrarse en algo así. Sería como abrir la caja de Pandora». Por su parte Richard Eden agregó: «Sin duda, lo que el rey podría hacer, y algo que he defendido durante mucho tiempo, es despojarlo de su cargo de consejero de Estado».

El Duque de York, a pesar del escándalo que le rodea, sigue estando en la línea de sucesión del rey, a lo que Eden comenta: «Se necesitaría una ley del Parlamento, pero eso no es gran cosa. El rey lo hizo recientemente cuando amplió la lista de consejeros de Estado para incluir a la princesa Ana y al príncipe Eduardo. Se podría hacer muy fácilmente para eliminar a Andrés de esa lista».

El pasado 7 de agosto, Jo Elvin entrevistó al autor del libro, Andrew Lownie, quien afirmó que se puso en contacto con más de 3000 antiguos compañeros de colegio, personal, colegas y asociados de la pareja York y que logró hablar con 300 de ellos: «Algunos de forma oficial, pero la mayoría de manera extraoficial... Consideraban que era el momento de cuestionar la narrativa cuidadosamente elaborada por la familia York».

El escritor comentó también que es un trabajo de investigación muy difícil porque suele haber un código de silencio sobre la realeza y nadie quiere ser expulsado del círculo privilegiado. Además, su personal tiene que firmar acuerdos de confidencialidad y la Casa Real no está totalmente sujeta a la Ley de Libertad de Información. En cuanto a la política, hay límites estrictos sobre las preguntas que los diputados pueden hacer sobre ellos en el Parlamento.

Andrew además hizo referencia a las cartas que recibió amenazándole con demandarle, antes de que se hubiera visto una sola palabra del manuscrito: «Gente encantadora», agregó.