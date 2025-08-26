El libro póstumo de Virginia Giuffre abre de nuevo la caja de pandora del Príncipe Andrés

El fallecimiento de Virginia Giuffre el pasado mes de abril, a los 41 años, pareció cerrar un triste capítulo. Era una de las víctimas conocidas de Jeffrey Epstein, concretamente era quien había denunciado públicamente al Príncipe Andrés como una de las personas que habían abusado de ella cuando era menor. Llegaron a un acuerdo extrajudicial en 2019, con lo que el hijo de la Reina Isabel se libró de problemas mayores que, sin embargo, ahora podrían reaparecer.

Antes de su muerte, Virginia Giuffre dejó escritas sus memorias, un libro llamado 'Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice'. Unas 400 páginas en colaboración con la periodista Amy Wallace en donde cuenta detalles de su experiencia en la organización de tráfico de blancas de Jeffrey Epstein, pero también del supuesto abuso que sufrió a manos del Príncipe Andrés. La editorial, Penguin Random House, asegura que la fallecida habló «sin filtros» y su testimonio contará con información íntima y desagradable del tiempo que pasó con el condenado criminal.

Cabe señalar que el Príncipe Andrés se retiró de la vida pública después de una entrevista televisada que todos los expertos han considerado un auténtico desastre. Entre los puntos a destacar de aquella conversación, negó con vehemencia conocer a Virginia, a pesar de que aparecen juntos en una fotografía. El abogado de Giuffre, David Boies, declaró además que el Duque de York nunca ofreció una disculpa pública.

«El contenido del libro es crucial e intenta echar luz a los fallos del sistema que permiten que personas vulnerables sean víctimas del tráfico internacional», asegura la editorial al 'Daily Express'. «Es imperativo que la verdad se entienda y que los problemas que rodean a este tema se discutan, por la justicia y la concienciación», añade. Además, comparte que Virginia Giuffre había dejado por escrito indicaciones en caso de que le pasara algo.

«En caso de que me muera me gustaría asegurar que mi libro se publique igual. Creo que tiene potencial como para impactar muchas vidas y dar lugar a las conversaciones necesarias sobre estas graves injusticias», compartía Virginia semanas antes de fallecer. El libro se había escrito en los años previos a su muerte, y según explican en su sinopsis, es una reflejo de su «inquebrantable voluntad» para ser algo más que una víctima y convertir el mundo en un lugar más seguro y justo.

El libro se publicará en octubre, y será el segundo que este año amenaza la ya frágil posición del Príncipe Andrés. El libro titulado 'Entitled: The Rise and Fall of the House of York', que ha visto la luz este mismo mes de agosto, se nutre de entrevistas inéditas, solicitudes de acceso a información pública y testimonios de personas que nunca antes habían hablado de estos hechos. Y con todas estas fuentes habla de fiestas sexuales, de la amistad con Epstein y de cómo el condenado empresario se refería al Príncipe como alguien «obsesionado con el sexo».

También del supuesto conocimiento de Isabel II acerca de los malos asuntos en los que andaba metido su «hijo predilecto» y del enfrentamiento que este habría tenido con el Príncipe Harry. O los testimonios de antiguos empleados del Duque de York que describen episodios de maltrato verbal y actitudes abusivas hacia ellos. Sin duda, la lista de motivos por los que el hermano de Carlos III ha caído en desgracia ya era suficientemente larga. Pero tras la publicación del libro de Virginia Giuffre podría crecer aún más.