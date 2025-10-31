Thermanthia 2017, un toro de una añada precisa

La denominación de origen Toro continúa consolidándose como una de las zonas más sólidas y reconocidas de Castilla y León. Entre las bodegas que han contribuido a ese crecimiento se encuentra Numanthia.

Ubicada en la localidad de Valdefinjas, es conocida por su trabajo ... riguroso con viñedos muy antiguos, algunos con más de cien años y sin injertar. En estas parcelas, cultivadas en secano y con rendimientos muy bajos, la tinta de toro alcanza una concentración y una personalidad únicas.

En la elaboración de Termanthia la vendimia se realiza de forma manual, con una selección rigurosa de racimos y una fermentación en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada. La crianza, de veinte meses en barricas nuevas de roble francés, aporta estructura, equilibrio y una textura pulida sin enmascarar el carácter del viñedo. La añada 2017 se distingue por su madurez y por un perfil aromático definido, con notas de fruta negra madura, hierbas balsámicas y ligeros toques de especias. Tinto Termanthia 2017 Bodega: Numanthia

Denominación: Toro

Precio: 250 euros En boca muestra volumen, taninos finos y una acidez bien integrada que prolonga su recorrido. Un vino que refleja el estilo actual de Numanthia: vinos potentes, precisos y elegantes, con capacidad de guarda y un claro sentido de procedencia.

