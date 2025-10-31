Suscribete a
Thermanthia 2017, un toro de una añada precisa

Este vino es de la bodega Numanthia, en la DO Toro

Thermanthia, elaborado por Numanthia en la DO Toro
La denominación de origen Toro continúa consolidándose como una de las zonas más sólidas y reconocidas de Castilla y León. Entre las bodegas que han contribuido a ese crecimiento se encuentra Numanthia.

Ubicada en la localidad de Valdefinjas, es conocida por su trabajo ... riguroso con viñedos muy antiguos, algunos con más de cien años y sin injertar. En estas parcelas, cultivadas en secano y con rendimientos muy bajos, la tinta de toro alcanza una concentración y una personalidad únicas.

Sobre el autor Pilar Cavero

Sumiller. Experta en vinos y bebidas en ABC.

Pilar Cavero

