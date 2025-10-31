Tinto
Thermanthia 2017, un toro de una añada precisa
El vino de la semana
Este vino es de la bodega Numanthia, en la DO Toro
La denominación de origen Toro continúa consolidándose como una de las zonas más sólidas y reconocidas de Castilla y León. Entre las bodegas que han contribuido a ese crecimiento se encuentra Numanthia.
Ubicada en la localidad de Valdefinjas, es conocida por su trabajo ... riguroso con viñedos muy antiguos, algunos con más de cien años y sin injertar. En estas parcelas, cultivadas en secano y con rendimientos muy bajos, la tinta de toro alcanza una concentración y una personalidad únicas.
En la elaboración de Termanthia la vendimia se realiza de forma manual, con una selección rigurosa de racimos y una fermentación en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada. La crianza, de veinte meses en barricas nuevas de roble francés, aporta estructura, equilibrio y una textura pulida sin enmascarar el carácter del viñedo.
La añada 2017 se distingue por su madurez y por un perfil aromático definido, con notas de fruta negra madura, hierbas balsámicas y ligeros toques de especias.
Tinto
Termanthia 2017
- Bodega: Numanthia
- Denominación: Toro
- Precio: 250 euros
En boca muestra volumen, taninos finos y una acidez bien integrada que prolonga su recorrido. Un vino que refleja el estilo actual de Numanthia: vinos potentes, precisos y elegantes, con capacidad de guarda y un claro sentido de procedencia.
Sumiller. Experta en vinos y bebidas en ABC.
