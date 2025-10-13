Suscribete a
ABC Premium

García-Carrión, única bodega española que consigue Dos Medallas Gran Oro en Mundus Vini 2025

En la 37ª edición del Gran Premio Internacional del Vino Mundus Vini, el concurso vinícola más influyente de Europa celebrado en Alemania, un jurado compuesto por más de 250 expertos de 40 países otorgó 21 Medallas Gran Oro entre miles de vinos procedentes de todo el mundo

García-Carrión, única bodega española que consigue Dos Medallas Gran Oro en Mundus Vini 2025

García-Carrión ha sido la única bodega en conseguir dos Medallas Gran Oro, ambas para vinos elaborados con uva Monastrell de la DOP Jumilla. Los vinos galardonados en esta edición han sido: Bodega La Ermita Jumilla 2019 (Gran Oro y Best of Show Jumilla) y ... Castillo San Simón 12 meses 2020 (Gran Oro). En un certamen donde compiten los grandes 'châteaux' y las bodegas más prestigiosas, los vinos de García-Carrión siguen destacando, situándose entre los mejores del mundo. Este logro refuerza la posición del grupo como referente global del vino español.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app