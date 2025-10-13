García-Carrión, única bodega española que consigue Dos Medallas Gran Oro en Mundus Vini 2025

García-Carrión ha sido la única bodega en conseguir dos Medallas Gran Oro, ambas para vinos elaborados con uva Monastrell de la DOP Jumilla. Los vinos galardonados en esta edición han sido: Bodega La Ermita Jumilla 2019 (Gran Oro y Best of Show Jumilla) y ... Castillo San Simón 12 meses 2020 (Gran Oro). En un certamen donde compiten los grandes 'châteaux' y las bodegas más prestigiosas, los vinos de García-Carrión siguen destacando, situándose entre los mejores del mundo. Este logro refuerza la posición del grupo como referente global del vino español.

«Estos premios son un orgullo para nuestra familia y para todo nuestro equipo. Jumilla es nuestra cuna y la Monastrell, nuestra esencia. Ver que desde esta tierra seguimos conquistando el mundo es el mejor reconocimiento posible a un trabajo de más de 130 años, en los que han permanecido en nosotros los valores de calidad que se han ido transmitiendo a través de cinco generaciones», afirma D. José García Carrión, presidente del grupo.

Esta posición en el mercado nacional y en el internacional se ha ratificado con el resultado de 73 medallas en esta edición: 2 Gran Oro, 42 Oro y 29 Plata, por lo que García-Carrión repite como una de las bodegas más premiadas de Europa, logrando el título de 'Mejor Bodega Española' en las ediciones de primavera y verano de 2025 de Mundus Vini. Todo un reconocimiento a través de la evaluación de expertos de 40 países, que prueban los vinos de forma independiente y cuyos resultados se publican en los numerosos medios especializados en todo el mundo de Mundus Vini.

Fundada en 1890 en Jumilla (cuando empezaron a comercializar su vino en Murcia, Cartagena, Lorca y algunos pueblos próximos de la provincia de Almería.), García-Carrión es hoy el mayor grupo bodeguero familiar de Europa, con presencia en más de 150 países y bodegas en las principales Denominaciones de Origen españolas, con un trabajo diario que representa el compromiso con más de 40.000 agricultores. Su propósito sigue intacto desde hace más de 130 años: elaborar grandes vinos desde el origen, con orgullo, innovación y coherencia.