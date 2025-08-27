Suscribete a
Filoxera, la plaga del siglo XIX resurge en Canarias

Varios casos detectados en Tenerife inquietan a expertos, que ven amenazado el legado vinícola ancestral de las islas

Luis Baselga: «Los vinos, como yo, cambian cada día»

Esta enfermedad ha llegado al archipiélago canario
Laura S. Lara

Tenerife

A finales del siglo XIX, un enemigo minúsculo pero implacable cruzó mares y montañas para poner en jaque la viticultura europea. Canarias, paraíso aislado, observaba con temor cómo este insecto devastaba viñedos en el continente. Pero la filoxera no consiguió entonces cruzar el ... océano. O si lo hizo, un escudo natural de suelos volcánicos y arenosos la frenó. Hoy, las islas vuelven a estar en alerta. La llegada de nuevas amenazas fitosanitarias, sumada al cambio climático, despierta inquietud entre agricultores, bodegueros y amantes del vino, conscientes de que un brote podría transformar la economía y la cultura de las islas. Más que un problema agrícola, la filoxera es, ahora más que nunca, una amenaza social y económica para familias enteras.

Descarga la app