Guía de vinos de verano ABC

Luis Baselga: «Los vinos, como yo, cambian cada día»

Entrevista al maître-sommelier de Smoked Room en Madrid

Arte y vino, la armonía soñada

Luis Baselga es maitre y sumiller del restaurante de Smoked Room, en Madrid
Luis Baselga es maitre y sumiller del restaurante de Smoked Room, en Madrid ABC
Que Luis Baselga, maitre y sumiller de Smoked Room, confiese estar «un poco loco» no lo convierte en un lunático. A sus 34 años, protagoniza la parte líquida del dos estrellas Michelin que el grupo Dani García tiene en Madrid, uno de ... los espacios gastronómicos más singulares de la capital, en el que rubrica el 50 % de la experiencia junto al chef Massimiliano delle Vedove con el humo como hilo conductor. Ante ellos, una suerte de platea con una fila de seis comensales y espectadores que asisten a una función gastronómica con las brasas y el fuego de fondo, y en la que el vino tiene un peso trascendental.

Sobre el autor Adrián Delgado

Redactor de Gastronomía de ABC. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Máster de Periodismo de ABC-UCM.

