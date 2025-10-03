La Terrasse, el restaurante de Tenerife que mira al océano
Crítica
Este restaurante se encuentra dentro de un gran hotel de la isla canaria
San Sebastián Gastronomika 2025: más allá de la sostenibilidad
Tenerife
Con la silueta de La Gomera enfrente, la de La Terrasse es una de las terrazas más bonitas de Tenerife. Pero lo más importante de este restaurante, situado en uno de los mejores hoteles del sur de la isla, el Gran Meliá ... Palacio de Isora, es que se come francamente bien.
El mérito es de Jorge Peñate, que fue discípulo de Braulio Simancas, pionero en la recuperación de la cocina popular canaria. La influencia de Simancas es clara en la filosofía de trabajo del tinerfeño, quien ganó el campeonato de cocineros de Canarias en 2014. Desde entonces ha tenido un notable recorrido en hoteles de lujo como el Bahía del Duque o el Jardín Tropical. Destaca su exquisito tratamiento de los pescados, base fundamental de su cocina.
Doce de las mejores queserías artesanales españolasCarlos Maribona
En el buen nivel de La Terrasse tiene también mucho que ver su jefe de cocina, el palmero Luis Martín, con el que trabaja desde hace años. Entre ambos han pergeñado dos menús (90 y 105 euros) en los que la pesca canaria sostenible y la recuperación de técnicas ancestrales casi desaparecidas son los principales argumentos. Uno de sus logros son los embutidos marinos: chorizo de descartes de pescado, morcilla de calamar con su tinta y, sobre todo, el jamón de atún, que ellos comenzaron a elaborar hace ocho años con grandes ventrescas de atún canario maduradas tres meses.
Este jamón de atún aparece ya en los notables aperitivos junto a bocados tradicionales isleños como la lapa con mojo, la morena frita o el escacho palmero. Sólo fallan las papas, a cuyos mojos les falta fuerza. Ese jamón cobra mayor protagonismo en el primer plato combinado con un helado de tomate en rama. Muy lograda la versión marina del puchero canario, con un reconfortante caldo de verduras y pescado, lo mismo que la «marbonara», carbonara marina, de calamar con yema curada y erizo.
Lo mejor del menú son los ravioli de cangrejo y langostinos, con reducción de sus cabezas, crema del cangrejo y lactonesa de marisco. Pasta impecable y gran sabor a mar. Sabor que no tiene una vieja frita con sus escamas en un guiso de pota y tapioca. El estofado de pulpo, en el que se utiliza el colágeno de su cocción, es un buen plato perjudicado por el punto del cefalópodo, excesivamente blando. El menú vuelve a su mejor nivel con los callos de morena, bien picantes, en los que se aprovecha el colágeno de su piel. Termina la parte salada con un carabinero de La Santa (¿cuántos carabineros hay en La Santa?) con cebolla de Tacoronte. La cabeza en un ceviche rico pero complicado de comer y el cuerpo en una salsa de su jugo y exceso de mantequilla tostada.
Buenos postres, empezando por la versión del queso Flor de Guía en forma de helado de leche de oveja y siguiendo por la mousse de chocolate con dátiles y manzanas que lleva al lado un peculiar chocolate blanco con huevas de bacalao.
- Dirección: Gran Meliá Palacio de Isora. Avenida de los Océanos, 1. Guía de Isora (Tenerife).
- Teléfono: 92 286 90 00
- Lo mejor: El tratamiento de los pescados.
- Precio medio: Menús degustación a 90 y 105 euros.
La completa bodega del restaurante, con amplia presencia de vinos canarios, está a cargo del sumiller Daniel Hernández.
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Carlos Maribona, periodista. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el diario ABC, del que llegó a ser subdirector. En la actualidad es el crítico gastronómico del diario. Columnista también en XL Semanal de Vocento. Profesor de la Universidad San Pablo CEU. Premio Nacional de Gastronomía entre otros muchos galardones.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete