Suscribete a
ABC Premium

Restaurantes

Montia, la importancia del territorio

Crítica

En el restaurante de la sierra de Guadarrama se trabaja con el territorio

Regueiro, una mirada al mundo desde Asturias

Sala de Montia, en San Lorenzo del Escorial
Sala de Montia, en San Lorenzo del Escorial
Carlos Maribona

Carlos Maribona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El incendio que sufrió el restaurante en 2021 estuvo a punto de cortar un atractivo proyecto gastronómico que había comenzado nueve años antes con considerable éxito. Pero, en septiembre de 2022, Montiareabría sus puertas en un nuevo emplazamiento.

Su cocinero y propietario, ... Dani Ochoa, ha recuperado la mejor versión del restaurante de San Lorenzo del Escorial (Madrid) manteniendo su filosofía de ligarse al territorio (la Sierra de Guadarrama), a sus productos y a la estacionalidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app