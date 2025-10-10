Suscribete a
Israel aprueba el plan de paz y prepara el intercambio de rehenes y prisioneros

Crítica

Regueiro, una mirada al mundo desde Asturias

El chef Diego Fernández hace un menú fusión de las cocinas india, tailandesa y mexicana

La Terrace, mirada al Océano desde Tenerife

Comedor del restaurante Regueiro, en Asturias
Carlos Maribona

Diego Fernández, tras pasar por las cocinas de Casa Marcial y Casa Gerardo, se lanzó a la aventura (locura para algunos) de abrir su propio restaurante en Tox, una aldea del occidente asturiano a cien kilómetros de Oviedo y de Gijón.

En los primeros ... tiempos se dedicó a alternar la cocina tradicional aprendida especialmente junto a Nacho Manzano (excepcionales croquetas o un arroz con pitu que poco tenía que envidiar al de su maestro) con platos más actuales. Un viaje por Asia lo cambió todo. En sus menús empezaron a aparecer guiños orientales y algunos mexicanos. Nuevos viajes a América y a Oriente fueron radicalizando sus platos. Y ahora, en un lugar tan complicado, encontramos una de las propuestas más interesantes de cuantas existen en estos momentos en Asturias.

