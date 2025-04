Averiguar cuál es el vino que estamos bebiendo: el reto que plantea Ferrán Centelles en su libro 'La Botella 18'

¿Qué plan puede ser mejor que devorar un libro resolviendo un misterio mientras disfrutamos de una copa de vino? Es lo que nos propone el sumiller Ferran Centelles en su nuevo libro , 'La Botella 18', con el interés añadido de que el misterio que debemos resolver no es otro que averiguar cuál es el vino que estamos bebiendo. Para ello le acompañamos a lo largo de 17 capítulos en los que comparte esa misma botella con diferentes personalidades del mundo del vino , poesía, cine y ciencia, poniéndoles a prueba para ver si son capaces de descubrirlo.

Centelles entró a formar parte del equipo de sala de elBulli en 1999, con tan solo 17 años, y permaneció allí hasta su cierre en 2011. Tras la transformación del restaurante en fundación, continúa vinculado a elBulli dentro del proyecto 'Sapiens del Vino' como responsable de contenidos de la Bullipedia , labor que compagina con su papel como crítico de vinos de España para la gurú inglesa Jancis Robinson.

La idea de este proyecto surge de su inquietud por explorar el mundo de la cata y la influencia personal sobre ella, tratando de «explorar el concepto de la experiencia de degustar vino, en el libro se abren 17 unidades de una misma botella , las opiniones que suscitan son tan diversas que parece imposible que se trate del mismo vino». En su opinión, es imposible obviar la parte subjetiva y «por mucho que nos empeñemos en elaborar el vino perfecto, según quién lo deguste, la experiencia, juicio y emociones serán distintas».

Centelles hace gala de sus conocimientos, inquietudes y vivencias personales para transitar entre el ensayo y la novela, siempre con dosis de humor. Sus referentes literarios abarcan desde Bill Bryson , al que hace referencia a menudo a lo largo del libro, hasta Roberto Bolaño, aunque el auténtico responsable de su pasión por la lectura y escritura es su padre, maestro e impulsor de literatura infantil.

Catar a ciegas

Respecto a la relevancia actual de la cata a ciegas, fundamental a la hora de obtener títulos tan prestigiosos como Master of Wine o Master Sommelier, opina que «nadie bebe los vinos a ciegas, solo los profesionales, por tanto, la cata a ciegas no es tan vital como pudiera parecer, porque se queda en un ámbito técnico. El vino no es solo el líquido, sino que la parte extrínseca, como la bodega, el productor, la zona, las prácticas enológicas o la etiqueta, tienen igual peso en lo que opinamos sobre una botella».

Cuando debe catar a ciegas por cuestiones de trabajo su objetivo es «alejarme de la subjetividad, de mis prejuicios o de los sesgos que el cerebro del Homo sapiens está tan habituado a hacer». Sin embargo, no es necesario ser un catador experimentado para desentrañar el origen de la botella que acompaña el libro, que no se trata de un vino comercial, sino de un vino elaborado solo para este proyecto. Cualquier lector y aficionado al vino será capaz, según Centelles «sólo es necesario tener sensibilidad».

Una vez resuelto el misterio, las últimas páginas están en blanco «para que cada uno pueda escribir su opinión sobre el libro o, aún mejor, que se animen a compartirla conmigo. Seguro que sus experiencias serán la semilla para futuros proyectos ». Lo cierto es que según avanza el libro y nos sumergimos en su universo, tratar de adivinar queda en un segundo plano y no podemos más que rendirnos ante el viaje y la maravillosa experiencia que propone.

Se vende en un pack de libro más botella por 35 euros o sólo el libro por 19 euros.

