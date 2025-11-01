El truco para tener Android Auto o CarPlay sin cambiar la radio cuesta unos 20 euros

Muchos conductores sueñan con tener Android Auto o Apple CarPlay, pero no quieren gastar cientos de euros en cambiar la radio del coche. La buena noticia es que ahora existe una alternativa económica: esta pantalla universal de 10,26 pulgadas, compatible con ambos sistemas, ... cuesta solo 20,81€ en AliExpress con el código ESCD04 (cuando suelen venderse por unos 70€).

CarPlay y Android Auto sin cables ni complicaciones

Esta pantalla se conecta al coche mediante el mechero o un puerto USB-C, sin necesidad de desmontar nada. En pocos segundos, convierte el salpicadero en un completo centro multimedia con Android Auto y CarPlay inalámbrico.

Solo hay que activar el Bluetooth y el WiFi del móvil para vincularlo. A partir de ahí, el sistema recuerda la conexión y se enlaza automáticamente cada vez que arrancas el coche. Puedes usar el asistente de voz, reproducir música, abrir Google Maps o WhatsApp, y manejar todo sin tocar el teléfono.

Con cámara trasera incluida y calidad de sonido mejorada

El pack incluye también una cámara de visión trasera con 12 luces LED, que se activa al poner la marcha atrás y proyecta la imagen en pantalla, una función que muchos coches antiguos no tienen de serie.

Además, cuenta con receptor de radio FM, entrada USB y tarjeta SD, y conexión Bluetooth para llamadas manos libres o reproducción de audio. Su pantalla de 10,26 pulgadas ofrece buena resolución y brillo más que suficiente incluso a plena luz del día.

Instalación rápida y universal

A diferencia de una radio tradicional, esta pantalla no requiere herramientas ni conocimientos técnicos. Basta con fijarla con su soporte ajustable al salpicadero o parabrisas, enchufarla al mechero y encenderla. En menos de un minuto está lista para funcionar.

Es compatible con prácticamente todos los coches, ya sean antiguos o nuevos, y puede recibir actualizaciones a través de WiFi. Por su tamaño y diseño delgado, se integra bien en la mayoría de interiores sin estorbar la visibilidad.

Con esta pantalla, tener Android Auto o CarPlay ya no es un lujo reservado a los coches más caros. Por poco más de 30€, puedes actualizar cualquier vehículo con navegación, música, control por voz y cámara trasera, todo sin tocar un solo cable.

Y si quieres seguir descubriendo accesorios prácticos que mejoran tu coche por mucho menos de lo que imaginas, puedes hacerlo en la sección Favorito de ABC, donde cada semana recopilamos las mejores oportunidades reales.