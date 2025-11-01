Suscribete a
ABC Premium

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

El truco para tener Android Auto o CarPlay sin cambiar la radio cuesta unos 20 euros

Se conecta en segundos, no necesita instalación y transforma cualquier coche en uno de última generación

Un mini PC «regalado» para los que se cansaron del ruido, los cables y los equipos enormes

El truco para tener Android Auto o CarPlay sin cambiar la radio cuesta unos 20 euros
Teresa Rodríguez García

Teresa Rodríguez García

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Muchos conductores sueñan con tener Android Auto o Apple CarPlay, pero no quieren gastar cientos de euros en cambiar la radio del coche. La buena noticia es que ahora existe una alternativa económica: esta pantalla universal de 10,26 pulgadas, compatible con ambos sistemas, ... cuesta solo 20,81€ en AliExpress con el código ESCD04 (cuando suelen venderse por unos 70€).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app