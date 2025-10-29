Suscribete a
En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

Buenas noticias para gamers: vuelve el stock de la Nintendo Switch 2 con Mario Kart World y una rebaja inesperada

Más potencia, pantalla 1080p y nuevas funciones online para disfrutar del Mario Kart más ambicioso hasta la fecha

Realme recupera protagonismo con su modelo con cámara Sony por menos de 200 euros

Buenas noticias para gamers: vuelve el stock de la Nintendo Switch 2 con Mario Kart World y una rebaja inesperada
Teresa Rodríguez García

Después de semanas agotada, la Nintendo Switch 2 vuelve a estar disponible y lo hace con sorpresa: el pack que incluye el nuevo Mario Kart World baja a 464€ en AliExpress, antes 509,99€, con versión española y garantía europea. Un precio que muchos ... no esperaban ver tan pronto para una consola que marca el salto generacional más grande de Nintendo en años.

