Buenas noticias para gamers: vuelve el stock de la Nintendo Switch 2 con Mario Kart World y una rebaja inesperada

Después de semanas agotada, la Nintendo Switch 2 vuelve a estar disponible y lo hace con sorpresa: el pack que incluye el nuevo Mario Kart World baja a 464€ en AliExpress, antes 509,99€, con versión española y garantía europea. Un precio que muchos ... no esperaban ver tan pronto para una consola que marca el salto generacional más grande de Nintendo en años.

Más pantalla, más potencia y la misma esencia

Nintendo no ha roto su fórmula, pero sí la ha pulido. La nueva Switch 2 mantiene el formato híbrido —televisor y portátil—, pero introduce una pantalla LCD de 7,9 pulgadas y resolución Full HD (1080p) con un brillo y colorido mucho más vivos. Pese al salto técnico, conserva el tamaño compacto y la misma filosofía de consola familiar y versátil.

El rediseño de los Joy-Con 2 también aporta novedades. Ahora se acoplan magnéticamente, permiten mayor precisión y pueden utilizarse sobre una superficie para controlar punteros o apuntar a objetivos con movimientos suaves. Además, la consola incorpora dos puertos USB-C (uno superior y otro inferior), un soporte ajustable más estable y compatibilidad con cámaras externas para videollamadas dentro del nuevo modo GameChat.

Nuevo rendimiento y funciones sociales integradas

Bajo el capó, la Switch 2 presenta una CPU y GPU mejoradas, con mayor velocidad de procesamiento y gráficos más detallados. Esto se traduce en juegos más fluidos, tiempos de carga reducidos y soporte para hasta 120fps en modo TV, con resolución 4K en títulos compatibles.

Pero lo que realmente cambia la experiencia es GameChat, una función integrada que permite chatear por voz o vídeo con hasta 12 jugadores sin necesidad de aplicaciones externas. Además, con GameShare, es posible compartir temporalmente juegos digitales con otros usuarios cercanos, incluso si no tienen el título instalado.

La memoria interna también crece hasta 256GB, ocho veces más que en el modelo original, y se puede ampliar mediante tarjetas microSD Express, mucho más rápidas que las tradicionales.

Más sonido, más opciones y compatibilidad total

El sonido es otro salto importante. La Switch 2 incorpora audio espacial 3D y altavoces mejorados que ofrecen una sensación más envolvente en modo portátil o sobremesa. La consola sigue siendo totalmente compatible con los juegos y accesorios de la Switch original, incluidos los mandos Pro y Joy-Con clásicos, lo que facilita el cambio sin perder nada.

En el modo TV, la nueva base HDMI 2.1 permite disfrutar de hasta 4K y 120fps en televisores compatibles. Y todo con la misma sencillez plug-and-play característica de Nintendo.

Por potencia, diseño y catálogo, la Nintendo Switch 2 apunta directamente a repetir el éxito de su antecesora. Y con la llegada del Mario Kart World incluido en este pack —en formato digital y con las nuevas funciones en línea—, se convierte en una opción difícil de ignorar para los que buscan una consola completa, familiar y duradera.

Y si quieres seguir encontrando ofertas verificadas en tecnología, gaming y hogar, puedes hacerlo en la sección Favorito de ABC, donde cada semana seleccionamos los descuentos más útiles y reales de tiendas como AliExpress, Amazon o PcComponentes.