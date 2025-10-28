Realme recupera protagonismo con su modelo con cámara Sony por menos de 200 euros

Realme llevaba meses algo más discreta, pero el Realme 14 Pro 5G marca su regreso a lo grande. Este modelo global llega a 190,86€ en AliExpress, antes 334,88€, con envío desde España y dos años de garantía oficial. Su receta ... es clara: cámara Sony con estabilizador óptico (OIS), pantalla curva a 120Hz y una batería de 6000mAh, todo bajo un diseño cuidado y un rendimiento que nada tiene que envidiar a móviles mucho más caros.

Una pantalla fluida y brillante para el día a día

El Realme 14 Pro monta un panel OLED de 6,77 pulgadas con resolución Full HD+ (2392x1080) y frecuencia de actualización de 120Hz. Su diseño curvo mejora la ergonomía y ofrece una sensación visual más envolvente, con bordes finos y una buena gestión del brillo incluso en exteriores.

Además, cuenta con la certificación IP69, lo que garantiza resistencia al polvo, salpicaduras y lluvias intensas. Detalles así lo posicionan como un terminal ideal para quienes buscan durabilidad sin sacrificar estética.

Cámara Sony y rendimiento que sorprende

El apartado fotográfico es, sin duda, su punto más atractivo. El sensor principal Sony IMX882 de 50MP con OIS ofrece una calidad sobresaliente en esta gama, con resultados estables, gran detalle y un modo nocturno más natural gracias a la estabilización óptica. Acompaña una cámara monocromática auxiliar y una frontal de 16MP, suficiente para videollamadas o selfies bien equilibrados.

En cuanto al rendimiento, el procesador Dimensity 7300 Energy fabricado en 4nm asegura eficiencia y potencia equilibradas, moviendo sin esfuerzo redes sociales, fotografía y juegos moderados. Todo bajo el nuevo realme UI 6.0 basado en Android 15, más limpio y rápido que versiones anteriores.

Gran autonomía y carga rápida SUPERVOOC

El Realme 14 Pro destaca también por su batería de 6000mAh, que ofrece fácilmente dos días de uso normal, o más de uno de uso intensivo. Gracias a la carga rápida SUPERVOOC de 45W, puede recuperar el 50% en apenas 25 minutos, lo que lo hace especialmente cómodo para quienes no quieren depender del enchufe.

Su conectividad incluye 5G dual, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 y sonido estéreo con cancelación de ruido dual, garantizando una experiencia completa tanto en rendimiento como en multimedia.

Por menos de 200€, este Realme 14 Pro 5G recupera la esencia de la marca: ofrecer más por menos. Con su cámara Sony, batería enorme y pantalla fluida, vuelve a ser una de las opciones más equilibradas del mercado Android.

Y si te interesa seguir las mejores ofertas verificadas en móviles, hogar o tecnología, en la sección Favorito de ABC encontrarás cada semana los productos más interesantes de AliExpress, Amazon o PcComponentes.