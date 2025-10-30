Un mini PC «regalado» para los que se cansaron del ruido, los cables y los equipos enormes

Cada vez más personas se pasan a los mini PC: pequeños, discretos y tan potentes como un sobremesa tradicional, pero sin el ruido ni el espacio que ocupan las torres de siempre. El MLLSE G3 es uno de los más equilibrados, y estos días ... se puede conseguir por 99,55€ en AliExpress, una cifra difícil de creer si se tiene en cuenta que viene con Windows 11 Pro preinstalado y hardware Intel Alder Lake N100.

Potencia suficiente para el día a día en un formato diminuto

El corazón de este MLLSE G3 es el Intel N100, un procesador de cuatro núcleos basado en la arquitectura Alder Lake, que ofrece un rendimiento fluido en tareas cotidianas como navegar, trabajar en Office, reproducir contenido o incluso usar software de edición ligera.

Cuenta con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento SSD, una combinación perfecta para mantener la velocidad del sistema y abrir múltiples aplicaciones a la vez sin sufrir ralentizaciones. Todo ello en un cuerpo del tamaño de una palma, ideal para escritorios minimalistas o para montarlo detrás del monitor gracias al soporte incluido.

Silencioso, conectado y listo para arrancar

El MLLSE G3 viene listo para usar nada más sacarlo de la caja. Trae Windows 11 Pro instalado y configurado, por lo que basta con enchufarlo, conectarlo al WiFi y empezar a trabajar. Además, incluye WiFi 6 y Bluetooth 5.2, lo que garantiza una conexión estable y rápida tanto para Internet como para periféricos inalámbricos.

Otro detalle práctico: el pack incluye adaptador europeo, cable HDMI y soporte trasero, así que se puede colocar en posición vertical o fijar directamente a la parte posterior del monitor. Su sistema de refrigeración silencioso permite mantener temperaturas bajas sin generar ruido, una ventaja importante si se usa en entornos de trabajo o estudio.

Ideal para teletrabajo, aulas o como centro multimedia

Por su tamaño, bajo consumo y capacidad, este mini PC resulta perfecto como centro multimedia para la televisión, como equipo de oficina o estudio, o incluso como segundo ordenador para tareas ligeras. Su bajo consumo energético y la ausencia de ventiladores ruidosos lo convierten en una opción ideal para quienes valoran la eficiencia y la tranquilidad.

En definitiva, el MLLSE G3 Mini PC demuestra que no hace falta gastar una fortuna ni llenar el escritorio de cables para tener un ordenador rápido, fiable y cómodo.

