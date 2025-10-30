Suscribete a
En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

Un mini PC «regalado» para los que se cansaron del ruido, los cables y los equipos enormes

Teresa Rodríguez García

Cada vez más personas se pasan a los mini PC: pequeños, discretos y tan potentes como un sobremesa tradicional, pero sin el ruido ni el espacio que ocupan las torres de siempre. El MLLSE G3 es uno de los más equilibrados, y estos días ... se puede conseguir por 99,55€ en AliExpress, una cifra difícil de creer si se tiene en cuenta que viene con Windows 11 Pro preinstalado y hardware Intel Alder Lake N100.

