Compra el iPad Pro en Back Market por poco más de 600€: potencia Apple al mejor precio
Un producto Apple reacondicionado con todas las garantías y en buen estado, ahorrando más de 700€
La PlayStation 5 vuelve a liderar la lista de regalos navideños y marca uno de sus precios más bajos
Uno de los regalos más deseados estas Navidades es, sin duda, un producto Apple. Ya sea un reloj inteligente, un portátil o un smartphone, Apple tiene un aura de exclusividad, calidad y versatilidad funcional de las que otras marcas carecen, sin duda.
En esta ... ocasión te presentamos nada menos que un iPad Pro reacondicionado, modelo 2021, por un precio insuperable, 609,12€ en Back Market.
iPad Pro M1 (2021)
Este iPad Pro ha sido revisado por profesionales, teniendo en cuenta hasta 25 puntos de control, garantizando así que te llevas un producto reacondicionado con todas las garantías.
Tienes un mes de prueba para verificar que todo esté conforme a tus necesidades, dos años de garantía y atención al cliente cuando lo necesites.
El modelo que ofrece Back Market es el de pantalla Liquid Retina y tecnología mini-LED de 12,9 pulgadas en color gris espacial y con conexión wifi y 5G, 128 GB de almacenamiento interno y 8 GB de memoria RAM.
Asimismo, dispone de cuatro altavoces y cinco micrófonos, batería que puede durar más de un día incluso con un uso intensivo.
Se trata de un equipo muy completo para uso doméstico y laboral, con potencia de sobra y sistema operativo ipadOS. Es una tablet especialmente indicada si ya estás dentro del ecosistema de Apple, ya que ofrece una integración perfecta con iPhone y Mac.
Has de tener en cuenta que el estado de este iPad está categorizado por Back Market como 'correcto', así que tendrá marcas de uso visibles. Pero no te preocupes: el dispositivo funcionará como recién salido de la caja, puesto que ha sido supervisado y controlado por el equipo profesional de Back Market, tienes un mes de prueba y dos años de garantía.
Ahórrate más de 700€ en la compra de tu tan ansiado iPad Pro y alcanza un nuevo nivel en cuanto a tecnología.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete