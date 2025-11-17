La PlayStation 5 vuelve a liderar la lista de regalos navideños y marca uno de sus precios más bajos

Si cada Navidad hay un regalo que se repite en miles de casas, es la PlayStation 5. Y justo cuando muchos estaban esperando un buen precio para decidirse, llega una rebaja que la deja en 357,54€ con el código ABCES60, una de ... las cifras más bajas que ha marcado la versión Digital Slim (Chassis E). Un modelo más compacto, más eficiente y preparado para el 4K que ya es el superventas de estas fiestas.

Una consola pensada para quien lo quiere todo… menos discos

La PS5 Digital Slim es exactamente la consola que muchos buscaban: ligera, silenciosa, más pequeña y totalmente enfocada al formato digital. Se acabó acumular cajas, el caos de estantes o los discos que se rayan: aquí todo se descarga desde la PlayStation Store y listo.

El SSD interno de 825GB (con menos capacidad útil, como siempre) permite cargas casi instantáneas y unas transiciones en juegos que todavía sorprenden incluso a quienes vienen de la PS4 Pro. Si tu pantalla lo permite, puedes jugar a 4K, activar VRR y disfrutar de hasta 120 Hz en títulos compatibles. Además, el Ray Tracing mejora las luces y reflejos, y el Tempest 3D AudioTech aporta ese sonido envolvente que cambia por completo juegos como Spider-Man 2, Horizon o The Last of Us.

El mando DualSense, incluido en la caja, sigue siendo uno de los grandes motivos por los que esta consola enamora: gatillos adaptativos, vibración háptica y esa sensación táctil que hace que hasta un juego indie parezca algo especial.

Por qué este precio merece una oportunidad

La rebaja actual no solo la sitúa por debajo del coste habitual del modelo Slim, sino que además llega justo antes del Black Friday, cuando lo normal es que los precios se mantengan o suban según el stock. Por 357,54€ usando ABCES60, te llevas una consola actualizada, con Wi-Fi 6, Bluetooth, USB-C, retrocompatibilidad con PS4 y un formato que cabe en cualquier setup, ya sea en vertical o en horizontal.

No incluye lector de discos (esta es la versión solo digital), pero sí un DualSense. Y es versión europea con garantía oficial de Sony, algo que no siempre se encuentra a estos precios.

Por esta combinación de potencia, diseño y oferta tan agresiva, la PS5 Digital Slim aparece hoy entre las recomendaciones de Favorito de ABC para quienes quieren dar —o darse— el regalo perfecto estas Navidades.