Ofertas en televisores en MediaMarkt: hasta un 50% de descuento en las mejores marcas

Marcas que van desde Samsung a LG y a un precio contenido para que puedas disfrutar de las series, TV y acontecimientos deportivos que llevas esperando todo el año. Con tamaños grandes (65" o más modestos 43"), seguro que aquí encuentras la Smart TV de ... mejor relación calidad-precio en MediaMarkt que mejor se ajusta a tus necesidades.
Smart TV TCL 55"
La TCL 55P6K es una Smart TV de 55" con resolución UHD 4K y tecnología HDR, que ofrece una imagen nítida y colores vibrantes gracias a su procesador AiPQ y la función Dynamic Color Enhancement. Incorpora Google TV y sonido Dolby Atmos, garantizando una experiencia audiovisual inmersiva. Ideal tanto para cine como para gaming, con baja latencia y conectividad HDMI 2.1.
Smart TV Samsung Neo QLED 65"
La Samsung TQ65QN90FATXXC es una TV Neo QLED de 65" con tecnología Mini LED 4K y el potente procesador NQ4 AI Gen3, capaz de escalar cualquier contenido a resolución 4K con precisión y realismo.
Su panel con Quantum Mini LED Pro ofrece un contraste sobresaliente incluso en escenas oscuras, y la función Glare Free elimina reflejos para una visualización perfecta a cualquier hora. Además, incorpora Neo Quantum HDR+, Q-Symphony y un ecosistema Smart TV full AI que integra control del hogar, ahorro energético y seguridad avanzada con Samsung Knox.
Smart TV LG LED de 43"
El LG 43UA75006LA es un Smart TV LED de 43" con resolución UHD 4K y el avanzado procesador α7 AI Processor 4K Gen8, que optimiza imagen y sonido mediante inteligencia artificial. Ofrece HDR10 Pro, Dynamic Tone Mapping en 2.040 zonas y AI Super Upscaling para una nitidez sobresaliente.
Incorpora webOS 25, compatible con asistentes de voz y plataformas de Cloud Gaming como GeForce Now y Xbox, además de Dolby Digital Plus y modo Filmmaker para una experiencia audiovisual más cinematográfica.
Smart TV Samsung QLED 55"
La Samsung TQ55Q6FAAUXXC es una TV QLED de 55" con resolución UHD 4K y el procesador Q4 Lite con IA, que mejora imagen y sonido mediante escalado inteligente a 4K. Su panel Quantum Dot ofrece un 100% de volumen de color y Quantum HDR garantiza contrastes profundos y detalles brillantes.
Incluye Q-Symphony para sonido envolvente, más de 500 canales gratuitos y funciones avanzadas de IA como Click to Search, Generative Wallpaper y SmartThings, con seguridad reforzada gracias a Samsung Knox.
Smart TV Haier QLED 50"
Haier S80F Series H50S80FUX es un Smart TV QLED de 50" con resolución 4K UHD, que ofrece más de mil millones de colores y una nitidez sobresaliente. Integra Google TV con Google Assistant, facilitando el control por voz y el acceso a tus plataformas favoritas.
Diseñado para gaming, cuenta con 120 Hz, HDMI 2.1 y ALLM para una experiencia fluida y sin retardo. Su sistema Dolby Audio de 24 W y su diseño sin bordes completan un conjunto elegante y de alto rendimiento.
